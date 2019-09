🔥 French Days : Samsung Galaxy S10e 128 Go Noir Prisme à 549€ au lieu de 729€

Le Samsung Galaxy S10e à 549€ seulement

Un appareil photo de qualité

Le Samsung Galaxy s10e est la plus petite version du Galaxy qui propose trois tailles différentes. L'écran de 5.8 pouces est une taille raisonnable qui permet d'avoir le smartphone bien en main. Son design ne laisse rien au hasard: l'écran AMOLED prend toute la place a l'avant, sauf pour la caméra selfie. Le capteur d'empreinte est invisible et situé directement sous l'écran pour maximiser l'espace. Les capacités d'affichage Full HD+ vous garantissent les plus belles images. Les performances du Galaxy s10e sont impeccables: 6Go de RAM pour une fluidité parfaite en multitasking, et 128 Go de stockage. La batterie longue durée 3100mAh se recharge sans fil et peut être partagée à d'autres appareils en les collant simplement l'un contre l'autre.Les performances de l'appareil photo présentent un avantage incontournable pour ce smartphone. La caméra avant 10 mégapixels est un capteur grand angle. La caméra arrière possède deux capteurs: un capteur 12 mégapixels et un capteur 16 mégapixels. Le Galaxy s10e possède un mode de prise de vue intelligent pour offrir à l'utilisateur les meilleures possibilités dans toutes les conditions: en extérieur, de nuit, pour vos portraits etc. Le capteur comprend un stabilisateur et une détection de visage pour améliorer les portraits. Bref, c'est un smartphone qui cumule les avantages, alors n'hésitez plus.Profitez dès aujourd'hui grâce aux promotions des French Days, obtenez-le pour seulement 599€!