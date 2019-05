🔥 Bon plan : Xiaomi Mi 9 SE à 279,99€ au lieu de 369€

Un prix tout Mi(gnon)

C'est solide à tous les niveaux

C'est lequi propose cet article depuis la Fnac . Concernant les caractéristiques techniques de ce, nous retrouvons un écran Super Amoled 5,97 pouces avec une définition de 2340 x 1080 pixels. Côté processeur, c'est un Qualcomm Snapdragon 712 qui tient la baraque accompagné de 6 Go de RAM et d'une mémoire interne de 64 Go. Les performances globales sont donc très satisfaisantes.Pour ce qui est de la photo, un capteur 48 mégapixels est positionné à l'arrière du smartphone et un de 20 mégapixels est situé à l'avant pour les selfies. Vous pourrez ainsi capturer des vidéos en 4K. La batterie 3070 mAh offre une autonomie conséquente de deux journées complètes pour une utilisation normale du mobile.La livraison à domicile par recommandé est gratuite.