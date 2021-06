Gears 5 (Xbox) : l'un des jeux phares de la Xbox One chute à moins de 10€

Cette offre est proposée par Cdiscount, qui assure une livraison gratuite en France Métropolitaine sous trois à cinq jours ouvrés. Il est possible de payer en quatre fois, soit 2,55€ par mois.

Il s'agit donc de Gears 5, le dernier titre de la franchise de jeu de tir à la troisième personne cultissime exclusive à l'écosystème Xbox, développé par The Coalition et édité par Microsoft Studios. Reprenant directement là où Gears of War 4 nous avait laissé, nous y incarnons Kait Diaz, une ancienne paria qui a rejoint les rangs de la CGU. Sans trop divulgâcher l'histoire, disons simplement que ces deux titres apportent une certaine emphase à la paternité, et notamment la mère de notre protagoniste.

Fidèle à ses prédécesseurs, Gears 5 est une véritable claque graphique, affichant ce que l'Unreal Engine 4 a de mieux à proposer, le tout avec une fluidité démoniaque. Nous aurons l'occasion de profiter de la superbe plastique de ce titre dans des environnements très variés : de zones urbaines à des zones enneigées en passant par des zones luxuriantes, c'est une invitation au voyage que nous propose Gears 5. Pour ne rien gâcher, Gears 5 bénéficie de l'offre Smart Delivery permettant donc de profiter de la version next-gen sur Xbox Series X | S sans surcoût, pour une claque graphique encore plus sévère.