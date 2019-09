🔥 Logitech Clavier Gamer G213 Prodigy à 39,99€ au lieu de 79,99€

Le G213 Prodigy de Logitech à moins de 40€ sur Cdiscount

Un clavier conçu pour le jeu

Profitez donc d'une remise immédiate de 50% pour vous procurer leà moins de 40€ sur la plateforme Cdiscount . Vendu normalement à 79,99€, le clavier voit son prix baisser à 39,99€. Au vu de cette belle réduction que propose le site marchand, il est conseillé de ne pas trop tarder pour profiter de l'offre promotionnelle !Pour rappel ou à titre d'information, les frais de port sont offerts à partir de 25€ d'achat, pour tout retrait du produit à un point relais. En ce qui concerne la livraison gratuite à domicile, il faut être adhérent au programme Cdiscount à volonté. Vous avez la possibilité de le tester gratuitement pendant une durée limitée. Pour cela, il faut cliquer ici Le clavierest un clavier de taille standard (21,8 x 45,2 x 3,3 cm) notamment conçu pour le jeu. Il permet un toucher unique et des performances incomparables grâce à ses touches offrant un retour jusqu'à 4 fois plus rapide que les claviers traditionnels.L'utilisateur peut ajouter une touche personnelle à sa station de jeu en personnalisant les zones d'éclairage RVB avec près de 16,8 millions de couleurs. Le gamer pourra aussi lire, mettre en pause et couper le son grâce aux commandes multimédia.Enfin, le G213 Prodigy de Logitech s'adapte à tous les joueurs grâce au repose-poignets intégré avec inclinaison ajustable.