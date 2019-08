🔥 Xiaomi Redmi Note 7 : Où l'acheter au meilleur prix ?

Xiaomi Redmi Note 7 : profitez du meilleur prix

À lire aussi : Notre test du Xiaomi Redmi Note 7

Une excellente note pour le smartphone Xiaomi

Smartphones : les meilleurs téléphones mobiles Curiosité ou gadgets, popularisés avec l'iPhone en 2007 suivi par les rivaux Android, les smartphones ont envahi notre quotidien avec leurs fonctionnalités toujours plus évoluées et nombreuses. De nombreux modèles existent aujourd'hui à tous les prix et pour différents usages en fonction de leur taille d'écran, de leurs performances et caractéristiques, tendant vers la polyvalence absolue.

Notre comparatif des meilleurs smartphones

Si vous craquez pour lede la marque chinoise Xiaomi , on vous comprend ! Ce smartphone a en effet de sérieux atouts pour un prix toujours raisonnable. Aujourd'hui, on vous propose de l'acquérir au meilleur prix du marché, et c'est chez Cdiscount que ça se passe. Pour les deux modèles, vous pouvez bénéficier du paiement en 4 fois moyennant quelques frais supplémentaires.Les deux smartphones se différencient uniquement sur la capacité de leur mémoire. Le moins cher, à 152,86€ offre un espace de stockage de 32GB qui peut être étendu jusqu'à 256 GB si vous ajoutez une carte Micro SD.Le second est quant à lui vendu à 162,99€ au lieu de 219,99€ et dispose de 64GB de mémoire interne, également extensible jusqu'à 256 GB.Le Note 7 affiche un écran de 6,3 pouces pour une résolution de 2340 x 1080 pixels enFull HD +. Il embarque un processeur octa-core Qualcomm Snapdragon 660, reconnu pour sa fiabilité. Sa batterie de 4000 mAh vous permettre de garder votre smartphone éveillé pendant plus de deux jours.Vous pourrez prendre de magnifiques clichés grâce à la double caméra de 48 mégapixels située au dos de l'appareil. Pour vos selfies, le capteur avant permet de prendre de jolies photos de jour grâce à ses 8 mégapixels. Le Redmi Note 7 est un appareil basique mais performant et solide. Il offre une belle garantie de 2 ans.Pour à peine plus de 150€, profitez de tous les avantages d'un smartphone moderne, élégant et facile à utiliser !