⚡ Xiaomi, E-road : des trottinettes électriques à prix cassés chez Cdiscount

Roulez jeunesse !

Découvrez nos 3 trottinettes électriques en promotion

Elles font beaucoup parler en ce moment, jusqu'à nos chers élus. Les trottinettes électriques se sont vraiment faites une place au soleil ces derniers mois et sont même devenues des moyens de transport très prisés dans les plus grandes villes de France. Face à ce nouveau marché fleurissant, il n'est pas toujours chose aisée de choisir le bon modèle. Nous avons donc parcouru des sites comme Darty et Cdiscount afin de dénicher les meilleurs exemplaires actuellement en promotion.Ainsi, vous trouverez dans la liste ci-dessous trois trottinettes des marquesou encore. Nous allons revenir sur leurs caractéristiques comme la vitesse maximale ainsi que l'autonomie. Pour ce qui est des modalités de paiement et de livraison, nous vous invitons à bien lire les informations présentes sur la page de chaque appareil.Nous allons commencer avec la. Une fois votre abonnement activé (les 30 premiers jours sont offerts), vous devrez entrer le code suivant afin d'appliquer la réduction :. Ce modèle embarque un moteur 250 W qui permet à la trottinette d'atteindre une vitesse maximale de 25 km/h. Pour ce qui est de l'autonomie, elle est capable de parcourir 30 kilomètres en une seule charge. Elle peut supporter une charge maximale de 120 kg. Enfin, cet exemplaire est aussi résistant à la poussière via sa norme IP54.Passons à la. Grâce à sa batterie Li-ion 5,2 Ah, elle peut tenir sur un trajet de 25 km voire de 45 km si vous achetez une batterie d'extension. De son côté, le moteur affiche une puissance de 500 W permettant d'atteindre une vitesse de 20 km/h. Le pneu avant fait 8 pouces et celui à l'arrière 7,5 pouces. Ils possèdent une texture antidérapante et un système de double freinage est de la partie. Il s'agit une fois encore d'un exemplaire étanche et pouvant supporter un poids maximal de 100 kg. La garantie est valable pendant deux ans.Enfin, terminons avec cette. Avec son moteur 350 W, elle peut atteindre 25 km/h et sa batterie 8 Ah offre une autonomie allant de 15 à 20 kilomètres avec une seule charge. Les pneus font une dimension de 8 pouces et peuvent porter des charges de 100 kilos maximum. Vous pouvez payer en quatre fois.Vous pouvez rouler en toute tranquillité !Plus deClubic :