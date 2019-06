⚡ Bon plan : trottinette Xiaomi M365 à 324€ au lieu de 400€

10% de remise avec un code promo uniquement pour les membres Cdiscount à volonté

La Xiaomi M365, l'une des trottinettes électriques les plus performantes du marché

Destinée à circuler en ville, la Xiaomi M365 respecte la limitation avec une vitesse maximale fixée à 25 km/h (pour 30 km d'autonomie). Elle peut accueillir une personne jusqu'à 120 kg. La trottinette pèse 12,5 kg et peut être transportée à la main si nécessaire. Elle est également équipée de phares ultra-lumineux, d'indicateurs de freinage à l'arrière et d'un double système de freinage, à l'avant et à l'arrière. Enfin, la M365 est livrée avec tous ses accessoires : un chargeur, une clé Allen et quatre vis associées, ainsi qu'une buse de pompe.