🔥 Bon plan Cdiscount : Xiaomi Mi 9T 64 Go à 299,90€ au lieu de 349€

Faites vite !

Un superbe smartphone

Cette réduction est proposée par Cdiscount et il va falloir être rapide pour en profiter étant donné leet les. Passons donc rapidement sur les caractéristiques techniques de ce modèle. Lepossède un écran AMOLED 6,39 pouces avec une définition de 2340 x 1080 pixels. Il embarque un processeur Snapdragon 730, 6 Go de RAM et 64 Go de mémoire interne.Une triple caméra 48 mégapixels + 13 mégapixels + 8 mégapixels est présente à l'arrière du mobile et une autre de 20 mégapixels est positionnée à l'avant pour les selfies. La batterie 4000 mAh peut tenir plus de deux jours sans le moindre souci, même en jouant pendant quelques heures à des jeux gourmands comme PUBG Mobile. Bref, l'autonomie est exceptionnelle, les performances sont idéales et l'écran est très lumineux.Cdiscount propose le paiement en quatre fois, soit 76,70€ au moment de l'achat puis 76,69€ par mois. La garantie est valable pendant deux ans.Plus deClubic :