🔥 Xiaomi Mi Mix 3 à moins de 400€ chez Cdiscount

Xiaomi Mi mix 3 : des qualités indéniables

Un écran AMOLED de 6,39 pouces affichant une définition FHD+ de 2340 x 1080 pixels (403 ppi) au ratio 19,5:9 couvrant 93,4% de la face avant

Un SoC Snapdragon 845 : 8 coeurs cadencés à 2,8 GHz avec GPU Adreno 630

6 Go de RAM

128 Go de stockage interne (non extensible)

Une batterie de 3200 mAh

Un appareil photo arrière : 12 + 12 mégapixels ouvrant respectivement à f/1,8 et f/2,4 permettant un zoom optique X2. La première optique est stabilisée

Un capteur frontal de 24 + 2 mégapixels

Une offre alléchante

Nous avons eu la chance de pouvoir prendre en main ce smartphone pour le tester il y a quelques semaines. Avec son design et ça conception premium, son capteur photo impressionnant notamment de nuit et ses excellentes performances, Xiaomi a su nous charmer avec ce modèle Mi mix 3.Pour faire court, le, c'est :Pour avoir tous les détails, n'hésitez pas à lire notre test complet du Xiaomi Mi Mix3 sur Clubic. .Jusqu'au 30 juin inclus vous pourrez bénéficier d'une offre de remboursement de 50€ directement sur votre compte bancaire, faisant ainsi passer le prix en-dessous des 400€.Pour cela, rendez-vous sur cette page , et envoyez par courrier vos coordonnées, la preuve d'achat, le numéro IMEI de l'emballage de votre nouveau smartphone ainsi qu'un numéro IBAN + BIC pour recevoir votre remboursement. Le tout devra être expédié dans un délai de 13 jours ouvrés après l'achat, le cachet de la poste faisant foi.Maintenant que tout est clair, c'est à vous de jouer !Plus deClubic :