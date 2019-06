⚡ Bon plan : Xiaomi redmi note 5 à moins de 100€ via ODR de 40€

Changer sans se ruiner...

C'est clairement une superbe réduction que nous propose Cdiscount sur ce. Ce smartphone très abordable possède un écran 5,99 pouces avec une définition de 2160 x 1080 pixels. À l'intérieur, nous retrouvons un processeur Qualcomm Snapdragon 636, 4 Go de RAM et une mémoire interne de 32 Go. Bref, des performances très correctes pour un smartphone au prix aussi faible.Pour le reste, nous notons la présence d'un capteur photo 12 mégapixels à l'arrière et un autre de 5 mégapixels à l'avant pour prendre des selfies. La batterie 4000 mAh offre une autonomie excellente de presque trois jours si vous utilisez normalement votre mobile. C'est bien simple, à ce prix, vous ne trouverez pas mieux sur le marché.Une offre de réduction de 40€ est valable jusqu'au 30 juin. Rendez-vous à cette adresse pour connaître toutes les modalités et les pièces à envoyer pour être éligible. Vous pourrez aussi payer le smartphone en quatre fois.