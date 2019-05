🔥 Bon plan : notre sélection Xiaomi Redmi Note aux meilleurs prix

Prenez des Note

Découvrez nos 3 smartphones Xiaomi Redmi Note aux meilleurs prix

Nous nous sommes donc rendus chez deux sites spécialisés dans la vente en ligne afin de déterrer ces bons plans très intéressants pour votre porte-monnaie. Ainsi, vous trouverez dans cette sélection des smartphones qui proviennent de la Fnac ou encore de Cdiscount . Comme toujours, nous vous conseillons de bien consulter les détails au sujet de la livraison et du paiement sur la page de chaque article histoire d'éviter les mauvaises surprises.La liste qui va suivre est très courte et elle concerne des produits aussi accessibles qu'abordables. En effet, c'est la gamme Xiaomi Redmi Note qui est à l'honneur aujourd'hui. Ces appareils sont reconnus dans le monde entier pour leurs petits prix et pour leurs performances honorables. Sans plus attendre, voici quelques courts descriptifs pour ces produits.Débutons avec le. Il s'agit d'un excellent mobile équipé d'un écran 6,3 pouces avec une définition de 1920 x 1080 pixels. Le processeur embarqué est un Qualcomm Snapdragon 660 accompagné par 3 Go de RAM et 32 Go de mémoire interne. Au dos, un double capteur photo 48 mégapixels + 5 mégapixels est de la partie et un de 13 mégapixels est positionné en frontal. La batterie 4000 mAh peut tenir environ trois jours pour une utilisation normale du smartphone. Bref, malgré son petit prix, les performances sont au rendez-vous, avec une fluidité optimale et une autonomie conséquente. Notez également qu'il s'agit d'une version internationale : certains détails peuvent différer du modèle français.Notez qu'un autre. Les deux sont presque similaires si ce n'est que ce dernier possède 4 Go de RAM et 64 Go de mémoire interne. Pour le reste, c'est exactement la même chose.Terminons avec le. Vous trouverez les conditions de cette ODR ici . Il embarque un écran avec une diagonale de 5,99 pouces et une définition de 2160 x 1080 pixels. Un processeur Snapdragon 636 répond présent tout comme les 4 Go de RAM et 64 Go de mémoire interne. Côté photo, un capteur 12 mégapixels est positionné à l'arrière du smartphone et un de 5 mégapixels est à l'avant pour les selfies. Une fois de plus, le véritable point fort est dans l'autonomie avec une batterie qui tient facilement 72 heures. Encore un très bon modèle.Il ne vous reste plus qu'à choisir !