⚡️ Bon plan : Xiaomi Redmi Note 5 64 Go à 160,30€ au lieu de 229€ avec le code AFFAIRE30

Conditions de l'offre

Redmi Note 5 : le smartphone milieu de gamme sans compromis

Comparatif smartphone : Quel téléphone mobile choisir ? Aujourd'hui l'achat d'un smartphone doit être un choix réfléchi. Un tas de caractéristiques techniques sont à prendre en compte et peuvent rebuter certains non-initiés. C'est pourquoi ce guide vous aidera à choisir votre smartphone au meilleur prix.

Découvrez notre comparatif des meilleurs smartphones

Le Xiaomi Redmi Note 5 est affiché en temps normal à 229€ sur Cdiscount . Un tarif déjà très attractif en lui-même. Mais il est possible de le faire baisser de 30%.Pour ça, rien de plus simple : rentrez le codedans la case prévue à cet effet lors de la finalisation de votre commande. Le prix final du smartphone passera alors à, soit pas moins de 68.70€ d'économies.Qui ne connait pas? Le célèbre constructeur asiatique possède de nombreux smartphones à son catalogue. Le Redmi Note 5 est l'un des plus appréciés, même s'il date de 2018.Ce smartphone milieu de gamme utilise un très bon. Son processeur Snapdragon 636 épaulé par 4 Go de RAM assure des belles performances. L'autonomie n'est pas en reste grâce à la batterie de 4000 mAh qui fait de ce smartphone l'un des plus endurants du marché.La partie logicielle est assurée parqui apporte de nombreuses options de confort. Pour 160€ environ, ce smartphone est carrément incontournable !