Un rayon smartphone bien fourni chez Xiaomi

Notre sélection de smartphones Xiaomi à moins de 300€

Améliorant sans cesse son offre et s'adaptant aux besoins du marché, Xiaomi s'est hissée, il y a de cela plus d'un an, à la quatrième place parmi les constructeurs de smartphones du monde entier. Compte tenu de la performance, de l'endurance et du design agréable de ses appareils, le tout à des prix très compétitifs, nous avons eu envie de vous proposer une sélection spéciale Xiaomi sans dépasser les 300€. Pour voir ce que pensent nos experts des smartphones Xiaomi (et des autres), vous pouvez consulter le comparatif 2019 des différents smartphones C'est chez Rakuten que nous avons trouvé notre bonheur, avec des très bons prix et, comme on vous le disait en introduction, avec en prime, un petit cadeau associé à chaque article. En effet, le site français a l'habitude d'offrir un bon d'achat qui peut être utilisé dès la commande suivante sur Rakuten. Découvrez vite quel montant est attribué à votre smartphone préféré.Nous entamons cette sélection avec l'article le moins cher de ce Bon Plan. Voici le Xiaomi MI A3 64 Go, qui est accessible à 163,99€ au lieu de 249€. En plus de cette belle réduction sur le smartphone, vous recevrez 8,20€ à dépenser sur Rakuten. Le MI A3 propose un joli écran équipé de la technologie AMOLED d'une définition de 1560 x 720 pixels. Il embarque l'excellent Qualcomm Snapdragon 665 à 8 cœurs, dispose de 4 Go de mémoire vive et donc d'un espace de stockage de 64 Go.Le capteur principal de son triple objectif arrière atteint, à lui seul, les 48 mégapixels tandis que le capteur avant en affiche 32. Avec une batterie d'une capacité de 4030 mAh, son autonomie est tout simplement épatante. Le Xiaomi MI A3 64 Go offre réellement ce qu'on appelle un très bon rapport qualité/prix.Le deuxième smartphone Xiaomi de notre sélec' est le Xiaomi Redmi Note 7 Pro. L'appareil est accessible à seulement 218,40€ sur Rakuten et vous rapportera en prime un coupon d'une valeur de 10,92€. Là aussi, les performances sont au rendez-vous, puisque l'appareil dispose d'un processeur Snapdragon 675 à 8 cœurs, d'une mémoire vive de 6 Go et offre un très bel espace de stockage de 128 Go.Son écran d'une diagonale de 6,3 pouces affiche une définition de 2340 x 1080 pixels. Côté photo, il dispose d'un double capteur arrière de 48 + 5 mégapixels. Rien à redire avec sa batterie de compétition qui atteint les 4 000 mAh et peut facilement maintenir le Note 7 Pro éveillé pendant deux jours.Notre choix numéro 3 est le Xiaomi Redmi Note 8 Pro 64 Go. Il est vendu à 231,12 € sur Rakuten mais vous pouvez encore faire baisser ce prix de 5€ en tapant le code ANO560. Vous pourrez ainsi acquérir le Note 8 Pro pour seulement 226,12€. Grâce à cet achat, vous recevrez une jolie enveloppe de 11,56€ de la part du e-commerçant Rakuten. Le smartphone fait 6.53 pouces et propose une définition de 2340 x 1080 pixels. Il embarque le processeur MediaTek Helio G90T ainsi que 6 Go de RAM. Avec son processeur graphique Mali-G76 MC4 très efficace, il supporte parfaitement les jeux vidéo.Concernant la partie photo, le Note 8 Pro possède un triple capteur arrière impressionnant de 64 + 8 + 2 mégapixels. Avec une capacité de 4500 mAh, Xiaomi a décidément compris l'importance d'une batterie solide. L'autonomie du smartphone peut ainsi pousser jusqu'à 3 jours si l'appareil n'est pas excessivement sollicité.Pour terminer, découvrons le plus prestigieux smartphone de notre sélection : le Xiaomi MI 9 Lite 128 Go. L'appareil est vendu à très bon prix sur Rakuten puisqu'il atteint les 254,29€ au lieu des 331,99€ habituels. Vous pourrez en plus profiter d'un bon d'achat de 12,71€ grâce à cette commande. Le MI 9 Lite possède un sublime écran AMOLED de 6,39 pouces et affiche une résolution de 2340 x 1080 pixels. Sous le capot, le processeur Qualcomm Snapdragon 710 à 8 cœurs vient donner vie au smartphone, accompagné par une mémoire vive de 6 Go et d'un espace de stockage atteignant les 128 Go.Une fois encore, l'autonomie de l'appareil Xiaomi est tout simplement parfaite, grâce à une capacité de 4 030 mAh. Le double appareil photo arrière de 48 + 8 mégapixels est des plus convaincants, tout comme la qualité de l'objectif avant qui ne fait pas moins de 32 mégapixels.Difficile de se décider parmi tous ces smartphones de qualité, d'autant que, dans cette sélection Xiaomi, il n'y a pas de mauvais choix. Sachez que sur Rakuten, la livraison est sécurisée et totalement gratuite. Un argument supplémentaire pour craquer sur un de ces smartphones en promo.