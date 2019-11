Black Friday : les promotions VPN CyberGhost et ZenMate continuent ce week-end !

Les bons plans VPN de ce Black Friday

CyberGhost VPN à 2,75€/mois pour le Black Friday

ZenMate à seulement 1,64€/mois pour le Black Friday

Un VPN pour protéger vos connexions

Connectez-vous depuis l'étranger pour faire de belles affaires

Des catalogues de streaming bien plus fournis qu'en France

Ces services, à un prix défiant toute concurrence vous permettent de vous protéger des attaques et des tentatives de vols de données, mais également de vous faire de belles remises sur vos abonnements et de développer l'utilisation de vos sites de streaming préférés en quelques clics seulement.Vous pensez peut-être que ces services sont chers ? Détrompez-vous ! Avec le Black Friday, CyberGhost ou ZenMate se mettent en quatre pour vous proposer leurs abonnements à des prix cassés et on ne peut plus abordables. Découvrons ensemble ces deux offres saisissantes, qui amélioreront considérablement l'usage de votre ordinateur, mais également de votre tablette ou de votre smartphone.Les logiciels VPN sont avant tout utilisés pour améliorer la sécurité de vos échanges de données sur le web. Ça n'a l'air de rien dit comme ça mais lorsque que vous vous connectez à vos services préférés, comme à vos différents réseaux sociaux mais aussi à votre banque ou à différents organismes d'Etat, vous communiquez un grand nombre de données très personnelles qui pourraient être récupérées par des hackers et utilisées pour vous soutirer vos données personnelles mais aussi votre argent.Le VPN va chiffrer toutes vos communications. Lorsque vous vous connecterez à n'importe quel service, ces données seront sécurisées et illisibles pour vous assurer la plus grande confidentialité dans vos échanges mais également vous protéger de toute tentative d'extorsion. Vous n'avez plus à craindre de voir votre adresse e-mail, vos mots de passe (et l'on vous conseille dans le même temps de changer régulièrement de code ainsi que d'utiliser des mots de passe forts, avec plus de 10 caractères et symboles) ou votre numéro de carte bleue fuiter sur le web et tomber entre de mauvaises mains.Le VPN vous permet également de faire croire au site que vous visitez que vous vous connectez depuis un pays différent de la France. Quelle est l'utilité de cette démarche ? C'est simple : faire des économies !Premièrement sur vos abonnements en ligne. Actuellement vous payez le prix français, en euros, pour bénéficier de vos services. Mais si vous vous connectez depuis un autre pays, ou en tout cas vous faites croire aux serveurs que c'est le cas, vous aurez accès aux prix locaux, dans une autre monnaie.Et vous pouvez faire de très belles affaires sur un tas de services, comme vous abonner à Netflix et payer en dollars, ce qui vous fera avec le taux de conversion actuel une offre premium 4K et plusieurs écrans au prix de la HD. Tout en restant abonné et sans piratage. Un autre exemple : les offres de streaming musical premium. Vous pouvez désormais accéder à un catalogue de musique en haute résolution, ce qui est très intéressant pour les audiophiles ou si vous possédez un casque audio de très grande qualité. Avec ces morceaux sans compression, vous obtenez l'expérience la plus proche de celle imaginée par l'artiste, la différence saute littéralement aux oreilles.Ces offres sont souvent onéreuses, la qualité à un prix. Un VPN vous permet de contourner le problème et d'accéder à ce catalogue pour parfois moins cher qu'une offre classique en France. Le VPN suffit à vous abonner et à ajouter votre numéro de carte bleue. Une fois l'opération réalisée, vous pouvez même le déconnecter et profiter de votre abonnement librement sans VPN, avec l'accès au service, le tout à petit prix. Une aubaine on vous dit !Enfin vous pouvez également obtenir de meilleurs prix par exemple sur des vols ou des voyages à l'étranger en vous connectant avec un VPN sur les sites des différents voyagistes. En plus de faire jouer la concurrence entre les marques, vous comparez les offres entre les différents pays, à la recherche du meilleur prix. C'est votre famille qui vous remerciera, avec de telles économies vous pourrez augmenter considérablement votre budget loisir sur place !La dernière utilisation lorsque l'on pense à un VPN, c'est bien entendu pour accéder aux catalogues de streaming des autres pays du monde. La France possède une chronologie des médias très stricte qui empêche les films d'être diffusés avant 3 ans suivant leur date de sortie en salles. Même si elle pourrait s'assouplir dans quelques années, la France reste l'un des pays les plus stricts en la matière, pour favoriser la création cinématographique et les chaines de télévision hexagonales.Adieu donc les derniers Marvel Studios, les plus récents Star Wars ou encore les blockbusters sortis depuis 2017. Les États-Unis, aux règles de diffusion plus souples, n'ont pas ce genre de restrictions et peuvent bénéficier des toutes dernières sorties, quelques semaines seulement après leur diffusion en salles.C'est pourquoi un VPN peut se révéler indispensable pour profiter des dernières sorties et rentabiliser son abonnement Netflix et bientôt Disney+. Pour ce dernier, l'on sait d'avance que les deux derniers Avengers seront exclus du catalogue français, ainsi que le prochain Star Wars et les derniers films d'animation Disney comme La Reine des Neiges 2, qui fait un carton en salles.En passant par CyberGhost ou ZenMate, vous obtenez un accès aux catalogues américains et pouvez profiter des toutes dernières sorties. Avec un abonnement à ces services, vous pouvez profiter d'une qualité de connexion exceptionnelle et lire vos films depuis les États-Unis sans latence ou problème d'affichage. Le cinéma le plus récent vous attend !Vous l'aurez compris, ces différents services VPN sont presque indispensables pour la sécurité de votre connexion à Internet, mais également pour profiter des meilleures offres de divertissement, et ce légalement. Avec les offres Black Friday, obtenez un accès à ces deux services pour un prix mensuel proche de l'anecdotique. Ce serait bête de vous priver de tant de contenu et d'une si grande sécurité au quotidien !