Cyber Monday : offre exclusive NordVPN à prix choc jusqu'à ce soir

Un VPN qui ne perd pas le nord

Un VPN bon à tout faire

Après ce jeu de mots des plus douteux, évoquons le bon plan proposé par NordVPN. Nous allons commencer par le forfait le plus intéressant à hauteur de 114,33€/an (soit 3,17€/mois) pour une adhésion de 3 ans avec 3 mois offerts en prime. Si vous choisissez cette formule, l'application de chiffrement de fichiers NordLocker sera gratuite pendant 39 mois. Vous pouvez également vous tourner vers un abonnement d'une durée de 2 ans à 108,98€ (4,54€/mois), d'un an à 76,33€ (6,36€/mois) ou d'un mois à 10,87€. Un remboursement pourra être demandé sous 30 jours si jamais vous changez d'avis. Pour souscrire à une offre, vous avez uniquement besoin de créer un compte personnel sur le site.Cet abonnement NordVPN fonctionnera sur la plupart de vos appareils Android, iOS, Linux, macOS et Windows. Toutes les plates-formes sont concernées et jusqu'à 6 appareils différents seront pris en charge simultanément. C'est un bon moyen d'en faire profiter votre famille. Grâce à ce VPN, vous pourrez visionner du contenu en streaming avec une sécurité optimale. Cette protection est d'autant plus importante si vous avez pour habitude de passer par des réseaux Wi-Fi publics. Ces derniers sont souvent vulnérables aux attaques et le vol de données y est extrêmement fréquent.Rappelons qu'un VPN a pour objectif de garantir l'intégrité de vos informations privées. Pour cela, vos données seront chiffrées et votre adresse IP gardée secrète. Utiliser un VPN est très pratique si vous avez besoin de faire passer des informations sensibles en toute discrétion. C'est un outil régulièrement utilisé par les journalistes par exemple. Un tel dispositif permet aussi de visionner du contenu censuré ou uniquement accessible dans certains pays. En vous déplaçant en Chine, vous pourrez ainsi toujours vous rendre sur Facebook.Bref, vous avez tout le nécessaire pour naviguer tranquillement sur le web. Cette offre du Cyber Monday est des plus alléchantes. Alors n'hésitez pas une seule seconde.