Black Friday : l'offre à 83% de réduction chez NordVPN continue ce samedi !

Abonnement abordable + application gratuite = sécurité maximale avec NordVPN

Si la plupart des fournisseurs VPN baissent leurs prix pour le Black Friday , NordVPN va plus loin. Non seulement son abonnement de 3 ans subit une baisse drastique de 83%, mais en plus l'application NordLocker devient totalement gratuite !Mais voyons ça en détail. En temps normal, l'abonnement NordVPN est facturé 10.87€/mois. Pour le Black Friday, on passe à 3.17€/mois seulement, soit 83% de réduction pour un engagement de trois ans. L'ensemble est prélevé en une seule fois, soit un unique paiement de 114.33€.Quant à NordLocker, l'application de chiffrement de fichiers, elle est gratuite pendant 39 mois. Vous réalisez ainsi une économie monstrueuse de 283.92€. Difficile de trouver une promotion plus alléchante à l'heure actuelle !Toutes ces promotions, c'est bien beau, mais au final à quoi peut vous servir NordVPN ? Pour tout dire, à pas mal de choses. La principale est la protection de votre connexion internet. Avec le fournisseur VPN, toutes vos données transitant sur le Net seront protégées dans un “tunnel” chiffré. Pirates et espions ne pourront donc pas intercepter vos échanges.Mais ça ne s'arrête pas là. NordVPN permet aussi de faire du masquage d'adresse IP. Une fois activé, le VPN va changer votre adresse de FAI pour la dissimuler aux yeux du monde entier sous une fausse adresse. Grâce à ce procédé, vous pourrez non seulement devenir anonyme, mais aussi accéder à des sites qui bloquent certaines plages d'adresses IP.Jusqu'à 6 appareils peuvent être protégés simultanément de la sorte grâce à votre abonnement NordVPN. Si vous avez toutefois des doutes, alors sachez que vous avez une période de 30 jours “satisfait ou remboursé”. Mais vu la qualité du service, vous pouvez foncer les yeux fermés, le jeu en vaut largement la chandelle !