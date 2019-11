Black Friday : faites des économies sur vos achats avec le VPN CyberGhost

Les meilleurs prix pour vos abonnements en ligne !

Economisez sur vos voyages et vos billets d'avion

Un VPN permet avant tout de sécuriser vos différentes connexions. En utilisant CyberGhost, le service fera croire aux différents sites que vous visitez que vous vous connectez depuis un pays étranger et vos différents identifiants de connexion et mots de passe sont chiffrés avant de circuler sur le web pour vous protéger des tentatives de piratage et de vol de données personnelles. Avec les différents scandales sur l'utilisation de ces informations privées, une couche de sécurité supplémentaire ne fera forcément pas de mal pour être à l'abri de toute tentative frauduleuse.Mais le VPN est également un bon moyen de faire des bonnes affaires. En effet, grâce à lui vous pouvez comparer les prix de vos différents services en ligne dans les pays que vous désirez, pour obtenir le meilleur tarif sur votre abonnement.Imaginons un service de streaming musical. Il vous est proposé à un certain prix en euros en France, mais en utilisant un VPN, vous pouvez faire croire aux serveurs que vous êtes résident d'un autre pays et pouvez profiter d'un tarif converti dans la monnaie locale, et souvent bien plus avantageux.On pense par exemple aux offres Premium, proposant d'accéder à des titres en haute qualité CD voire même plus haut encore. Ces abonnements sont un régal pour les oreilles mais souvent bien plus chers qu'une offre classique. Avec le VPN, vous pouvez chercher les prix locaux, qui souvent sont moins chers de 50% voire plus, pour un accès similaire et le même nombre de titres.Le VPN permet également de consulter les catalogues des autres pays pour les services vidéo, souvent bien mieux lotis que par chez nous, et ce à un prix souvent inférieur avec la conversion euro-dollar. Vous avez accès à plus de contenu, de meilleure qualité et le tout pour un prix souvent bien plus bas. Pourquoi se priver ?Le VPN n'est pas réservé uniquement aux offres d'abonnement en ligne. Vous pouvez également dénicher de bonnes affaires sur vos prochaines vacances. En effet, en faisant croire aux sites des différents voyagistes ou des compagnies aérienne que vous vous connectez depuis un pays étranger, vous avez accès à des prix parfois bien plus intéressants que ceux pratiqués en France.Vous pourrez des offres bien plus abordables sur un week-end ou une semaine à l'étranger, le tout avec un départ en France en profitant d'un taux de conversion bien plus intéressant. Vos prochaines vacances à prix cassé, ça vous dit ? Vous savez donc ce qu'il vous reste à faire, installer le VPN Cyberghost sur vos machines.Pour profiter du service, CyberGhost vous propose une promotion exclusive lors du Black Friday. Profitez d'un an d'abonnement pour seulement 2,75€ / mois, avec un paiement unique de 33€. Une somme modique pour réaliser des économies partout dans le monde sur vos abonnements et vos déplacements. Vous auriez tort de vous priver !Et si vous hésitez encore, n'hésitez pas à consulter notre comparatif des meilleurs VPN ! CyberGhost y tient une bonne place, celle du choix de la rédac' Clubic !