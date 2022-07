Amazon Prime Day : TOP 10 des meilleures offres high-tech 🔥

Les membres Amazon Prime profitent en premier lieu de la livraison rapide de leurs commandes et ce sans aucun supplément. Pour l'ensemble des produits vendus par Amazon, le revendeur en ligne vous promet une livraison en 24H chez vous ou en point relais, et ce même le dimanche dans certaines zones géographiques.

Amazon vous permet également d'accéder en avant-première, quelques dizaines de minutes avant leur ouverture, à des ventes flash sur plusieurs produits sélectionnées par les équipes de l'entreprise. Avec Amazon Prime, vous pouvez ainsi faire des économies tout au long de l'année et non seulement durant le Prime Day.

Amazon n'est plus seulement qu'une boutique en ligne et Amazon Prime vous permet de profiter d'autres services comme la plateforme de streaming Amazon Prime Video et ses nombreux programmes exclusifs comme The Boys ou Le Seigneur des Anneaux.

Avec votre abonnement, vous pouvez également profiter d'espace de stockage pour l'ensemble de vos photos sur Amazon Photos. A chaque prise de vue, votre cliché est automatiquement envoyé en haute résolution sur les serveurs du groupe pour faire de la place sur votre smartphone.

Prime Music vous permet d'accéder sur de très nombreux appareils, dont votre enceinte Echo, à deux millions de titres musicaux via Prime Music. Si vous possédez une liseuse Kindle, vous pouvez également piocher de nombreux e-books intégrés à Prime Reading et vous plonger dans de grandes histoires durant vos vacances, sans vous encombrer de l'ensemble de vos livres papier.

Les joueurs ont enfin accès à de nombreux jeux vidéo gratuits chaque mois ainsi qu'un abonnement Twitch à utiliser pour soutenir son créateur préféré sans dépenser un centime supplémentaire.