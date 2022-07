Prime Day : le GIGA TOP 10 des offres Amazon

L'appareil se branche tout simplement sur le port HDMI de votre téléviseur et n'encombre pas votre meuble TV. Cette version plus abordable vous permet de profiter d'une image Full HD et d'un son Dolby Digital pour une expérience de premier choix. 8 Go de stockage vous permettent d'installer l'ensemble de vos services et une connectivité Wi-Fi 5 vous offre des débits confortables pour une lecture instantanée.