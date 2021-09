Le SSD M.2 NVMe WD Black 500 Go accompagné du jeu Battlefield 2042 à prix cassé

Cette offre s'intéresse donc au légendaire SSD interne Western Digital Black nouvelle édition, baptisée SN750 SE. Il offre une capacité de 500 Go en M.2 NVMe, avec un débit de transfert interne de 3 600 Mo/s en lecture pour 2 600 Mo/s en écriture. Des performances proprement hallucinantes qui offriront des temps de chargement et de transfert ultra-rapides.

En plus de ses hautes performances, le WD Black SN750 SE intègre une technologie permettant d'en réduire la consommation électrique. Il embarque également le tableau de bord WD Black SSD, permettant d'en optimiser encore davantage les performances. Il existe par exemple un mode jeu outrepassant cette réduction de consommation électrique pour pousser encore plus loin ses limites.

Tout ceci engoncé dans un produit extrêmement compact : 22 mm de largeur pour 80 mm de profondeur et 2,4 mm de hauteur, pour un poids presque imperceptible de 7,5 grammes. Il saura donc aisément trouver sa place dans n'importe quelle configuration et apporter toute la puissance qu'il promet avec un encombrement presque nul.



Pour parfaire encore cette offre sur l'un des meilleurs SSD M.2 NVMe du marché, elle s'accompagne d'un code pour Battlefield 2042. Pour rappel, il s'agit du nouveau FPS exclusivement multijoueur développé par DICE et édité par Electronic Arts. Attendu le 22 octobre, il profitera sans conteste des performances exceptionnelles du WD Black pour plonger à grande vitesse dans l'action.