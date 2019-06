⚡ Bon plan : Xiaomi Redmi note 6 pro à 156€ au lieu de 200€

La bonne note

Tout est bien...

C'est donc Amazon qui nous propose cette réduction, le prix inclut la livraison de 16€ si vous décidez d'acheter ce mobile . Lepossède un écran 6,26 pouces avec une définition de 2280 x 1080 pixels. Le processeur est un Snapdragon 636 avec 3 Go de RAM et une mémoire interne de 32 Go.Pour ce qui est de la partie photo, vous trouverez un capteur 12 mégapixels à l'arrière du téléphone et un autre de 20 mégapixels en frontal pour réaliser vos selfies. La batterie 4000 mAh affiche une grosse autonomie de deux journées complètes sur une utilisation normale du mobile. Bref, le Xiaomi Redmi Note 6 Pro possède des performances honorables, un écran de qualité et une autonomie impressionnante.Comme toujours, Amazon vous donne la possibilité de payer en quatre fois.