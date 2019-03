🔥 Bon Plan : SteelSeries Rival 110 souris gaming à 21,84€ au lieu de 39,99€

Tout est possible avec SteelSeries

Robuste, maniable et compétitive : la Rival 110 a plus d'un point fort

Une souris gaming de chezpour une vingtaine d'euros ? Non vous ne rêvez pas et c'est une bien alléchante promotion que nous propose ici Amazon. Bien qu'on ne puisse pas honnêtement la comparer avec ses grandes sœurs qui évoluent dans le haut de la gamme (Rival 710, Rival 600), cetteà de nombreux arguments dans sa besace, suffisamment pour venir nous faire de l'œil surtout avec ce prix aux alentours de 20 € qui défie littéralement toute concurrence.Les points forts de cette Rival 110, commencent d'abord par le fait qu'elle profite du même niveau de finition et de la conception soignée que l'on connait chère à SteelSeries. En outre, malgré son prix initial qui est déjà relativement bas (40 €), cette souris profite d'spécialement conçu pour être compétitif en jeu. Conçue pour les droitiers, sa forme ergonomique autorise aussi bien les prises en mainou, elle devrait donc normalement satisfaire à peu près tous les types de mains, grandes comme petites.Ses interrupteurs sont quant à eux, l'assurance d'opter pour une souris robuste et largement capable de tenir plusieurs années. Niveau maniabilité, nous sommes vraiment sur un périphérique très facilement exploitable, pour preuve. Enfin ses capacités de suivi 1 :1 avec seset sa vitesse de 240 IPS en font une souris très raisonnable pour commencer à jouer dans d'excellentes conditions. Son éclairage RGB Prism et ses 6 boutons programmables viennent apporter un vrai plus en jeu.En somme, une souris robuste, compétitive et ultra maniable pour 21,84 € au lieu de 39,99€ ! Que demander de plus ?