🔥 Bon plan : Enceinte Bluetooth 360° Soundcore Flare avec lumière LED à 24,39€ au lieu de 99,99€

Cette enceinte Soundcore Flare arbore un superbe design mais aussi plusieurs fonctionnalités bien sympathiques. Par exemple, vous pourrez utiliser la technologie BassUp pour régler les basses avec précision afin d'obtenir un son plus intense et profond. La qualité sonore est absolument optimale puisque l'enceinte diffusera vos morceaux préférés à 360°. Vous aurez également la possibilité d'illuminer votre intérieur grâce au halo de LED qui s'adapte à la musique, à travers cinq thèmes de couleur et cinq vitesses d'illumination. Vous pouvez contrôler tout cela via l'application Soundcore sur Android et iOS.Pour ce qui est de son autonomie, l'enceinte embarque une batterie 4400 mAh lui permettant de tenir 12 heures sans la moindre difficulté. Comptez environ 3h30 pour la recharger intégralement. Ce modèle est aussi très résistant et possède la norme d'étanchéité IPX7. Ainsi, elle peut rester immerger dans l'eau pendant 30 minutes sans connaître le moindre dysfonctionnement. Enfin, vous pourrez aussi utiliser Alexa en connectant l'enceinte à l'Echo Dot d'Amazon.Si vous souhaitez vous emparer de deux enceinte Soundcore Flare, sachez aussi que le géant du web américain propose un pack à 37,49€ au lieu de 149,99€. Dans tous les cas, la livraison est gratuite en France métropolitaine. Pour profiter de ces promotions,directement sur la page du produit.