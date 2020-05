Bon plan VPN : 2 mois offerts en souscrivant à l'offre CyberGhost à 2,64 €/mois

38 mois de protection avec CyberGhost

Une liberté totale sur Internet

Avec ce bon plan, vous allez avoir envie de continuer à rester chez vous. CyberGhost VPN offre en effet à ses nouveaux clients deux mois d'abonnement supplémentaires. Pour obtenir ce précieux cadeau, il n'y a qu'une condition : choisir la formule comprenant un engagement sur trois ans.Bien sûr, cette durée peut sembler importante, mais l'entreprise a prévu d'autres arguments pour vous faire craquer. À commencer par son tarif : le VPN ne vous coûtera que 95 € au total, à régler dès le début. Une fois le montant acquitté, vous êtes donc protégé(e) pendant trois ans, ce qui revient à 2,64 €/mois, auxquels s'ajoutent les deux mois offerts. Et en prenant en compte ces derniers, l'abonnement, sur 38 mois, vous revient même à 2,50 €/mois.À ce prix pour le moins abordable, CyberGhost VPN vous fera profiter de plus de 6 200 serveurs, répartis dans le monde entier. Cela vous permettra notamment de vous connecter à différents services, par exemple de streaming, à travers une machine distante, située dans un autre pays. De cette façon, vous ferez tomber les barrières géographiques qui vous empêchent actuellement d'accéder à certains contenus (films, séries, jeux...).De plus, l'outil vous aide dans le choix du serveur approprié, via son interface facile à prendre en main. Et ce, quel que soit l'appareil sur lequel vous l'utilisez, puisque l'application existe sur tous les principaux OS du marché. Chacun de vos équipements pourra donc être protégé, grâce aux solutions de sécurité employées par CyberGhost, et même simultanément, dans la limite de sept terminaux.S'engager sur trois ans peut sembler difficile, mais le jeu en vaut la chandelle, vu la réduction offerte par CyberGhost VPN. D'autant que l'offre comprend également une garantie « satisfait ou remboursé » de 45 jours...