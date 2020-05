Bon plan VPN : profitez de 2 mois offerts avec l'abonnement CyberGhost à 2,64 €/mois

Pourquoi Clubic recommande CyberGhost VPN ?

Déblocage des services de streaming

Interface remarquable

Richesse fonctionnelle et couverture multiplateforme

Depuis le début de la crise sanitaire, CyberGhost VPN cherche à apporter sa pierre à l'édifice du confinement. Le fournisseur offre en effet 2 mois supplémentaires à tous les nouveaux clients qui souscrivent un abonnement avec engagement sur 3 ans. Le but : vous permettre de profiter de toute la richesse d'Internet en toute sécurité, pour vous inciter à rester confinés.Pour bénéficier de cette promotion exceptionnelle, il faut donc consentir à s'engager sur une période de 3 ans. Si cela peut sembler long, le fournisseur entend néanmoins récompenser ceux prêts à lui accorder leur confiance. L'entreprise propose ainsi une réduction de 80 % sur le tarif classique de l'abonnement : celui-ci vous coûtera 95 € au total, soit 2,64 €/mois pendant 3 ans. Voire 2,50 €/mois, si on tient compte des 2 mois offerts (ce qui porte la durée de protection à 38 mois).Par ailleurs, malgré le caractère raisonnable de cet investissement, le service fourni s'avérera hautement précieux. Car CyberGhost VPN mettra alors à votre disposition sa gigantesque infrastructure, composée de plus de 6 500 serveurs, éparpillés dans plus de 90 pays. Vous pourrez donc faire voyager votre connexion sans sortir de chez vous, tout en profitant d'une bande passante illimitée et de débits résolument élevés. De cette façon, vous pourrez passer outre les restrictions géographiques et accéder à tous les contenus disponibles sur Internet : films, séries, jeux...Et pendant que vous vous adonnerez à vos passions en ligne, votre confidentialité sera assurée par l'outil, grâce à une méthode de chiffrement particulièrement robuste. De même, la solution protégera vos données, en suivant des protocoles de sécurité reconnus pour leur imperméabilité. De plus, tous vos appareils - jusqu'à 7 en même temps - pourront bénéficier de ce traitement de faveur, l'application étant compatible avec Windows, macOS, Android, iOS, ou encore Linux.Pour quelques euros par mois, CyberGhost VPN vous promet une protection sans faille et une liberté sans borne en ligne. Avec un tel allié, Internet n'a pas fini de vous ébahir.