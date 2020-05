Bon plan VPN : l'abonnement Surfshark tombe à 1,85 €/mois ce week-end

Pourquoi Clubic recommande le VPN Surfshark ?

Vitesse au dessus de la moyenne

Nombre illimité d'appareils

Cryptage renforcé

Test produit : découvrez notre : découvrez notre test complet du VPN Surfshark

Engagement de deux ans seulement

Aucune limite sur le nombre d'appareils protégés

Tel un grand requin blanc, Surfshark entend dévorer la concurrence sur le marché des VPN. Pour cela, le fournisseur s'appuie sur un tarif des plus compétitifs : seulement 1,85 €/mois, soit une réduction de 81 % sur le tarif classique. Pour en bénéficier, vous devez opter pour la formule sur deux ans, là où les autres solutions nécessitent généralement un engagement de trois ans, afin d'obtenir le meilleur prix.Notez néanmoins qu'il s'agit d'un montant hors taxes. Cela signifie donc que vous aurez à ajouter la TVA, qui s'élève à 20 % en France. Votre abonnement sur 24 mois vous coûtera alors un total de 53,28 €, soit 2,22 €/mois. Un tarif qui reste encore inférieur à une grande partie des solutions concurrentes !Pourtant, Surfshark tient la dragée haute à ses rivaux. Grâce à son infrastructure composée de plus de 1 700 serveurs, répartis dans 63 pays, le fournisseur vous permettra en effet d'accéder à tous les catalogues de contenus de Netflix, Amazon Prime Video et bien d'autres. De plus, l'outil préserve votre confidentialité en ligne, grâce à une méthode de chiffrement solide, et vous protège contre les logiciels malveillants et les trackers publicitaires.Et sur certains aspects, Surfshark fait mieux que se défendre. Avec un seul abonnement, la solution peut ainsi couvrir un nombre illimité d'appareils en même temps ! Une bonne nouvelle, sachant que l'application est compatible avec les principaux OS, mobiles ou non : Windows, macOS, Linux, Android, iOS...L'offre Surfshark à 1,85 €/mois est limitée dans le temps, donc ne tardez pas ! D'autant que vous avez la possibilité de changer d'avis après votre commande : le forfait inclut une garantie « satisfait ou remboursé » pendant 30 jours.