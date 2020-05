NordVPN, la solution VPN la plus rapide du marché à 3,30 €/mois

Pourquoi Clubic recommande la solution NordVPN ?

NordVPN mise en premier lieu sur ses performances. La solution vous promet en effet une connexion fiable et efficace, quelle que soit la configuration choisie. De plus, si vous n'arrivez pas à vous décider parmi les plus de 5 700 serveurs «», présents dans près de 60 pays, l'outil le fera pour vous, via la fonction Quick Connect.Par conséquent, en quelques clics à peine, vous bénéficierez de débits optimisés, en particulier pour le téléchargement et le streaming. Et cela tombe bien : le VPN vous offre la possibilité d'accéder aux contenus du monde entier, qu'il s'agisse de films, de séries, de jeux, de compétitions sportives...Mais NordVPN n'oublie pas non plus votre sécurité. Le logiciel protège ainsi à la fois vos appareils contre les sites malveillants et vos données personnelles des regards indiscrets, via un chiffrement AES 256 bits. Il respecte, de surcroît, strictement votre vie privée, en ne gardant aucune trace de vos activités.Par ailleurs, l'outil demeure très abordable, à plus forte raison si vous choisissez la formule la plus avantageuse. Il s'agit de l'offre sur deux ans, qui vous coûtera au total 79,21 €, soit 3,30 €/mois. Cela correspond à une économie de 68 % par rapport au tarif ordinaire ! Et à ce prix, vous pouvez couvrir jusqu'à 6 appareils simultanément : ordinateurs (Windows, macOS, Linux), smartphones (Android, iOS), Smart TV...Vous avez la possibilité de régler votre achat via plusieurs moyens de paiement : carte bancaire, compte PayPal, Google Pay, cryptomonnaies... Mais attention : le tarif indiqué correspond en réalité à un prix hors taxes. Selon votre pays, il vous faudra peut-être ajouter la TVA (à 20 % pour la France, par exemple).Avec NordVPN, vous avez l'assurance de bénéficier de performances optimales, de protéger votre confidentialité et de faire appel à un fournisseur de confiance. Alors n'hésitez plus : vous avez 30 jours pour tester l'outil, grâce à la garantie « satisfait ou remboursé ».