Bon plan VPN : économisez 83% sur l'abonnement Surfshark VPN

Tout d'abord, précisons que ce tarif préférentiel est valable seulement jusqu'à ce soir (jeudi 30 avril) aux alentours de minuit. La promotion concerne le forfait 24 mois de Surfshark. Vous devrez donc débourser 44,40€, soit 1,85€/mois. Vous serez débité tous les deux ans. Si jamais le VPN n'est pas à la hauteur de vos espérances, un remboursement peut être effectué durant les 30 premiers jours. Pour le paiement, vous avez le choix puisqu'il est possible d'utiliser une carte bancaire ou bien de passer par PayPal, Google Pay, Amazon Pay et bien plus encore.Faisons un petit tour des différentes fonctionnalités mises à votre disposition par le VPN Surfshark. Commençons par la possibilité d'accéder à 15 bibliothèques Netflix différentes. Pour faire simple, vous pourrez visionner un film ou une série disponible uniquement dans un autre pays sans bouger de votre canapé. De plus, vous serez protégé contre toutes les menaces du web comme les malwares et les tentatives d'hameçonnage. La sécurité n'est donc pas en reste. Enfin, un cryptage AES 256 est de la partie pour protéger durablement vos données personnelles.Mais le vrai avantage de Surfshark par rapport à la concurrence se trouve ailleurs. En effet, un compte peut être utilisé sur un nombre illimité d'appareils. Il faut seulement que ces derniers tournent sous Windows, Linux, Fire TV, Firefox, Chrome, Mac OS, iOS ou Android. Vous serez donc en sécurité à chaque instant. Pour finir, soulignons la présence d'un Kill Switch qui coupera l'accès à internet si le VPN devait s'arrêter ou encore celle d'un Whitelister qui vous permettra de contourner le VPN sur certaines applications ou sites.Avec plus de 1700 serveurs sur plus de 63 pays et ses nombreuses technologies de pointe, le VPN Surfshark est un des meilleurs du marché. Il est facile à utiliser sur n'importe quel appareil. Cette bonne affaire n'attend plus que vous !