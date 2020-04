Bon plan VPN : 5 raisons de craquer pour l'offre CyberGhost VPN

Cet article est sponsorisé par CyberGhost . Consultez notre notre charte.

Pourquoi Clubic recommande CyberGhost VPN ?

Déblocage des services de streaming

Interface remarquable

Richesse fonctionnelle et couverture multiplateforme

Test produit : découvrez notre : découvrez notre test complet du VPN CyberGhost

1) Un VPN avec un prix très compétitif

2) Une protection totale de vos données et de votre confidentialité

3) Un service disponible partout dans le monde

4) Les catalogues de streaming du monde entier

5) Un service pour toute la famille

Premier argument en faveur de CyberGhost VPN, et pas le moins important : son tarif. Car votre abonnement pourra vous revenir à seulement quelques euros par mois. Mais pour bénéficier du meilleur prix, nous vous conseillons d'opter pour la formule sur 3 ans. Un engagement sur la durée, certes, mais le jeu en vaut la chandelle : le VPN ne vous coûtera que 95 € au total, soit 2,64 €/mois ! Cela correspond à une réduction de 80 % sur le tarif classique ! De plus, pour vous remercier de la confiance accordée, l'entreprise ajoute immédiatement deux mois supplémentaires gratuits. Pour 95 €, vous bénéficiez donc d'une protection sur 38 mois, ce qui revient alors à 2,50 €/mois.Enfin, sachez que vous pouvez vous laisser le temps de tester la solution, avant de vous faire un avis définitif. Car l'offre de CyberGhost VPN contient une garantie « satisfait ou remboursé » de 45 jours.À quoi avez-vous accès à ce (petit) prix ? Premièrement, l'outil vous offre une plus grande sérénité pour toutes vos activités en ligne. En effet, le logiciel répond à des normes de sécurité très strictes et assure la confidentialité de vos données, en particulier via le chiffrement AES 256 bits, un des plus robustes à l'heure actuelle. Cela vous permet notamment d'effectuer des opérations bancaires de façon sécurisée ou de vous connecter à des Wi-Fi publics en toute quiétude.Par ailleurs, CyberGhost VPN garantit votre anonymat sur Internet en toutes circonstances, par exemple en chiffrant votre adresse IP. Vous pouvez donc naviguer, télécharger et streamer, sans être espionné(e) par des autorités ou par des individus malveillants. De plus, aucune trace de votre activité ne sera conservée, puisque le logiciel n'enregistre aucun log.Mais CyberGhost VPN, c'est également une des infrastructures les plus impressionnantes du marché. L'entreprise possède en effet plus de 6 300 serveurs, situés dans plus de 89 pays. Et ce nombre est en constante augmentation ! Vous n'avez alors que l'embarras du choix pour sélectionner la configuration la plus adaptée à vos besoins.Et quelle que soit la machine distante utilisée, le fournisseur vous offre un trafic et une bande passante illimités. De plus, la vitesse sera également au rendez-vous et vous pourrez notamment télécharger à des débits élevés.Cet argument peut aussi avoir son importance pour une autre activité : le streaming vidéo. Car c'est bien sûr un des avantages des VPN : vous pouvez accéder aux contenus du monde entier. En effet, en vous connectant à un serveur distant, vous contournez les restrictions géographiques établies par certains services, tels que les plateformes de SVoD. Vous pouvez ainsi regarder tous les films et toutes les séries théoriquement inaccessibles dans votre région, depuis Netflix, Amazon Prime Video, Disney+...Pour y parvenir, CyberGhost VPN vous simplifie sensiblement la tâche. L'outil vous propose une rubrique « Pour le streaming » (ou « Spécial streaming », sur mobile), qui vous affiche une liste de serveurs optimisés pour ces services.Enfin, le logiciel conviendra à tout le monde, grâce à son interface intuitive et sa prise en main rapide. Toute votre famille pourra donc profiter de la protection du VPN, et ce, en même temps. Car votre abonnement vous permet de couvrir jusqu'à 7 appareils simultanément !Pensez donc à installer, en un rien de temps, la solution sur tous vos équipements, y compris mobiles. En effet, CyberGhost VPN existe en version pour Windows, macOS ou Linux, mais également sous forme d'application pour Android, iOS, ou encore pour Smart TV.CyberGhost VPN représente la solution idéale pour ceux souhaitant repousser les limites d'Internet. Facile à installer et à utiliser, il vous offre une protection complète sur tous vos appareils, pour seulement quelques euros par mois.