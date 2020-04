Bon plan VPN : notre Top 3 des meilleures promotions VPN du moment

Profitez au mieux d'internet avec un VPN

Les 3 meilleures promos VPN du moment

Avant de détailler chaque bon plan, nous allons rappeler les fonctionnalités principales d'un VPN de qualité . Sa fonction première est de garantir une discrétion et une sécurité optimales à son utilisateur. Personne n'aura accès à vos informations personnelles et autres données de navigation. La confidentialité est une qualité pourtant rare sur le web. Vous serez également protégé contre un grand nombre de logiciels malveillants et autres menaces d'internet comme les tentatives de phishing, les pubs intrusives ainsi que les trackers.Mais les VPN cachent d'autres surprises par forcément connues du grand public. En effet, ils permettent également de contourner la censure et de faire tomber les frontières numériques. Par exemple, si un film n'est disponible qu'au sein du catalogue américain de Netflix, le VPN vous connectera directement au serveur adéquat pour mettre ce contenu à votre disposition. Voilà qui est fort pratique !Enfin, même si des différences existent selon la marque sélectionnée, un VPN comprend toujours des fonctionnalités supplémentaires comme un Kill Switch ou un dispositif de cryptage avancé. Maintenant, nous allons lever le voile sur les trois offres sélectionnées par nos soins.Commençons par l'abonnement de 3 ans à Cyberghost VPN contre 2,64€/mois. Deux mois sont également offerts. Parmi les spécificités de cette formule, nous pouvons par exemple citer l'accès à plus de 6473 serveurs répartis à travers plus de 90 pays. Cette formule est utilisable sur pas moins de sept appareils en même temps. Fort de ses 15 années d'expertise, Cyberghost est recommandé par une bonne partie des médias professionnels. Une vraie référence en la matière !Poursuivons avec NordVPN et sa formule 3 ans à 3,10€/mois. Vous économiserez 70% sur le tarif de base et une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours est de la partie. NordVPN est sans aucun doute le fournisseur le plus populaire et un des plus simples à prendre en main. Un compte peut fonctionner sur six appareils distincts. Si la sécurité est toujours optimale et les serveurs extrêmement nombreux (plus de 5600 dans 59 pays), NordVPN surprend aussi dans d'autres domaines. Ainsi, la vitesse de connexion est incroyablement rapide car les serveurs sont parfaitement optimisés. Une vraie valeur ajoutée.Enfin, terminons sur Surfshark et son forfait de 2 ans à 1,85€/mois. Là encore, vous pouvez être remboursé pendant 30 jours si vous n'êtes pas satisfait. Contrairement à la concurrence, un compte Surfshark est utilisable sur un nombre illimité d'appareils. Il permet aussi d'accéder à 15 bibliothèques Netflix et au meilleur dispositif de cryptage des données du marché. Comptez aussi sur la présence de plus de 1700 serveurs dispersés dans 63 pays. Il n'a rien à envier aux autres !Il ne vous reste plus qu'à choisir l'offre qui répond à vos attentes en matière de fonctionnalités et au niveau de votre budget du moment. Dans tous les cas, vous serez parfaitement protégé contre les menaces d'internet. C'est à vous de jouer sans attendre car ces offres n'ont pas une durée illimitée.