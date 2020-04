Bon plan VPN : CyberGhost tombe à 2,64 €/mois avec 2 mois offerts !

Pourquoi Clubic recommande CyberGhost VPN ?

Déblocage des services de streaming

Interface remarquable

Richesse fonctionnelle et couverture multi-plateforme

Test produit : découvrez notre : découvrez notre avis sur CyberGhost VPN

CyberGhost : une énorme remise de 80 %

Jusqu'à 7 appareils protégés en même temps

Si vous vous intéressez aux VPN, vous connaissez sans aucun doute CyberGhost, un des acteurs incontournables du marché. Et vous n'avez peut-être pas encore franchi le pas, parce que vous pensiez que la solution était trop chère. Cela peut d'ailleurs être le cas, si on s'attarde sur le prix proposé pour un mois d'abonnement. Mais en ce moment, l'entreprise propose une réduction considérable, pour son offre sur trois ans !En effet, dans ce cas, le VPN vous reviendra au total à 95 euros, soit à seulement 2,64 €/mois. Cela correspond ainsi à une économie de 80 % sur le premier tarif mentionné ! Mais ce n'est pas tout : si vous sélectionnez cette offre, CyberGhost prolonge immédiatement votre abonnement de deux mois, de façon gratuite. Autrement dit, en divisant le total sur 38 mois, vous ne débourserez que 2,50 € par mois !Mais si vous ne connaissez pas la solution, vous vous demandez peut-être ce qu'elle peut vous apporter. Premièrement, CyberGhost VPN vous permet de faire tomber les barrières géographiques, érigées par certains sites. Car vous le savez peut-être : certains contenus, notamment des films et des séries, sont réservés à quelques pays ou régions du monde. Mais en vous connectant via l'un des multiples serveurs du fournisseur, vous pourrez contourner ces restrictions. En d'autres termes, avec cet outil, c'est la totalité d'Internet qui vous ouvre les bras.Cependant, naviguer et télécharger sur le web peut comporter des risques. C'est pourquoi CyberGhost VPN met également l'accent sur la sécurité. Via des protocoles sécurisés et un chiffrement robuste, il vous assure ainsi de protéger vos données et de conserver votre anonymat en ligne. Et cela vaut pour tous vos appareils, même mobiles, puisque votre abonnement couvre jusqu'à 7 connexions simultanées.Avec plus de 6 000 serveurs, disposés dans plus de 90 pays, CyberGhost VPN vous offre la possibilité de profiter de tous vos services préférés, de façon sécurisée. Alors ne tardez plus et profitez de l'offre du moment !