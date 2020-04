Bon plan VPN : l'offre Surfshark VPN immanquable à moins 81%

Pourquoi Clubic recommande le VPN Surfshark ?

Vitesse au dessus de la moyenne

Nombre illimité d'appareils

Cryptage renforcé

Test produit : découvrez notre : découvrez notre test complet du VPN Surfshark

Un VPN abordable et rudement efficace

La sécurité selon Surfshark

La réduction concerne l'abonnement 24 mois du VPN Surfshark. En effet, vous pouvez y souscrire pour seulement 44,40€, soit 1,85€/mois. Pour le règlement, vous avez le choix entre la bonne vieille carte bancaire ou bien PayPal, Google Pay, Amazon Pay, Cryptomonnaie et bien plus encore. Cette formule affiche la mention « Satisfait ou Remboursé » jusqu'à 30 jours après la souscription. Cependant, précisons que cette ristourne est uniquement valable jusqu'à minuit. Il n'y a pas de temps à perdre !Contrairement aux autres acteurs du milieu, un compte Surfshark peut être utilisé sur un nombre illimité d'appareils (Chrome, Firefox, iOS, Mac OS, Android, Windows, Linux et Fire TV). Parmi les fonctionnalités majeures, nous retrouvons l'accès à 15 bibliothèques Netflix pour profiter du catalogue de chaque pays sans bouger. Un Whitelister est également inclus pour désactiver le VPN sur certains sites ou applications.Grâce au cryptage AES 256 embarqué, ce VPN sécurisera toutes vos données personnelles et chacun de vos mouvements sur le web. De plus, il empêchera les logiciels malveillants de vous nuire ainsi que les tentatives d'hameçonnage. Enfin, un Kill Switch est de la partie pour couper la connexion à internet si jamais le VPN devait s'arrêter sans prévenir. Vous l'aurez compris, tout est fait pour que la sécurité et l'anonymat puissent être assurés de manière optimale.Nous pouvons une nouvelle fois remercier Surfshark pour cette excellente promotion. Vous avez peu de temps pour vous en emparer, alors ne perdez pas plus de temps.