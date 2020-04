Le prix du VPN Surfshark chute à 1,79 € par mois (🔥 Offre Flash)

Un nombre illimité d'appareils protégés

Deux ans de protection

Le VPN Surfshark est prêt à dévorer ses concurrents, pour vous offrir le meilleur service. Si le fournisseur ne possède pas autant de serveurs que certains de ses rivaux (plus de 1 000 machines, tout de même), il se concentre avant tout sur votre sécurité. L'outil vous promet en effet une protection efficace contre les logiciels malveillants, les tentatives de phishing, ainsi que contre les trackers et les publicités. Vous pouvez donc vous adonner à vos activités favorites en ligne, en toute sérénité et en toute confidentialité.De plus, à l'instar des autres solutions du marché, Surfshark permet de contourner les restrictions géographiques associées à certains contenus, comme des vidéos ou des jeux.Mais ce qui distingue particulièrement l'outil, c'est le nombre d'appareils couverts simultanément, qui est... sans limite ! Avec un seul abonnement, vous pouvez en effet protéger tous vos équipements en même temps, et ce, qu'ils tournent sous Windows, macOS, Android, iOS, Linux...Mais ce n'est pas pour autant que Surfshark est plus cher que les autres VPN. Bien au contraire même : vous pouvez bénéficier de la solution pour seulement 1,79 €/mois ! Et cela n'implique qu'un engagement de deux ans, pour un total de 42,96 €, là où la concurrence impose généralement une durée de trois ans. Cette offre est cependant limitée, et il ne vous reste plus beaucoup de temps pour en profiter !Néanmoins, nous attirons votre attention sur un détail d'importance : le tarif fourni est communiqué hors taxes. Par conséquent, il vous faudra ajouter la TVA, qui dépend de votre pays et qui s'élève, par exemple, à 20 % en France. Dans cette configuration, votre abonnement vous coûtera alors 51,55 € au total, soit environ 2,15 €/mois. Un prix qui reste encore très intéressant.Protéger tous ses appareils en même temps, à l'aide d'un VPN hautement sécurisé, c'est la promesse de Surfshark. Et à ce prix, ce serait dommage de s'en priver !