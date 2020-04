Bon plan exclusif NordVPN : l'abonnement 2 ans tombe à 3,30€ par mois

Pourquoi Clubic recommande la solution NordVPN ?

Voici une excellente nouvelle qu'il ne faudrait surtout pas rater. En effet, dès maintenant et pendant encore quelques heures, NordVPN vous propose une offre exclusive sur son abonnement phare. Ainsi, la formule 2 ans de NordVPN tombe à seulement 79,21€, soit l'équivalent de 3,30€ par mois, rien que ça ! Autant dire qu'à ce prix là, l'offre est tout simplement immanquable.Pour y souscrire, il faut seulement rentrer vos coordonnées et procéder au paiement via carte de crédit, Amazon Pay, PayPal, Crypto Devises, Alipay ou UnionPay. Vous avez vraiment le choix. Une garantie de remboursement sous 30 jours est aussi d'actualité. À présent, passons au contenu de cet abonnement.NordVPN promet une confidentialité optimale à ses utilisateurs grâce à un accès totalement privé et via une protection de la propriété intellectuelle. La sécurité est le maître-mot puisqu'un cryptage AES 256 bits est de la partie. Nous retrouvons aussi un Kill Switch qui coupera automatiquement la connexion à internet si le VPN devait s'arrêter. Enfin, la technologie CyberSec protège l'utilisateur face aux logiciels malveillants. Mais ce n'est pas terminé !L'intérêt d'utiliser un VPN vient également du fait qu'il met fin à toutes les frontières numériques. Dans ce cas précis, vous pourrez vous connecter à des milliers de serveurs dans 59 pays pour accéder à tout le contenu que vous désirez visionner. Si un film Netflix n'est disponible qu'en Amérique, il deviendra accessible grâce à NordVPN. La bande passante ne sera même plus limitée pour vous. Enfin, sachez que votre compte peut être utilisé sur six appareils différents (Windows, Android, macOS, iOS, Linux, Chrome et Firefox).Il faut le reconnaître, NordVPN a tout ce qu'il vous faut. C'est un des VPN les plus complets du marché et son offre sur l'abonnement deux ans est tout bonnement excellente. Il ne vous reste plus que quelques heures pour en profiter !