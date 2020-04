Bon plan VPN : CyberGhost chute à 2,64 €/mois avec deux mois supplémentaires offerts

Une belle promotion avec 2 mois supplémentaires offerts

Jusqu'à 7 appareils protégés simultanément

CyberGhost VPN tient à ce que vous restiez chez vous, et dans les meilleures conditions. L'entreprise établie en Roumanie vous fait donc bénéficier d'une promotion particulièrement attrayante. En optant pour la formule sur 3 ans, votre abonnement ne vous coûtera ainsi que 95 € au total, soit 2,64 €/mois ! Ce qui correspond à une réduction de 80 % sur le tarif mensuel classique. Cela ne suffit pas à vous convaincre ? Alors le fournisseur vous offre deux mois supplémentaires de protection !De plus, si la durée d'engagement vous effraie, sachez que vous n'êtes pas dans l'obligation de prendre une décision définitive immédiatement. CyberGhost VPN inclut en effet une garantie « satisfait ou remboursé » de 45 jours, qui vous laisse le temps de vous faire une idée.Mais on préfère vous prévenir d'emblée : vous ne serez probablement pas déçu(e). Car CyberGhost constitue l'un des meilleurs VPN du marché, notamment grâce à son infrastructure impressionnante, qui dépasse aujourd'hui les 6 000 serveurs répartis dans le monde. Cet éventail de possibilités vous offre ainsi des performances remarquables et vous permet de contourner les limitations imposées par les plateformes de SVOD, de jeux, ou encore votre FAI.Par ailleurs, CyberGhost VPN mise énormément sur la sécurité, en s'appuyant sur les normes les plus strictes et sur un chiffrement robuste. Vous pourrez donc protéger vos données, et ce, depuis n'importe quel appareil, puisque la solution est disponible sur les principaux OS du marché. De plus, un seul abonnement vous permet de couvrir jusqu'à sept terminaux en même temps.Pour seulement 2,64 €/mois, CyberGhost vous assure de profiter d'Internet en toute liberté et en toute sécurité pendant trois ans. De quoi tenir sereinement pendant le confinement, et même après.