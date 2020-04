Bons plan VPN : chute de l'abonnement Surfshark à 1,79€/mois

Pourquoi Clubic recommande le VPN Surfshark ?

Avant de préciser le contenu de cette formule, rappelons que ce tarif préférentiel est uniquement valable jusqu'au 9 avril, aux alentours de minuit. Au moment de la facturation, vous serez prélevé de 42,96€, ce qui revient à 1,79€/mois. Le forfait est même « Satisfait ou Remboursé » pendant 30 jours. Libre à vous de l'essayer et de vous en défaire s'il ne répond pas à vos attentes. Vous pouvez effectuer le règlement en carte bancaire ou bien via PayPal, Google Pay, Amazon Pay et même cryptomonnaie. Maintenant, détaillons une partie des éléments que vous trouverez dans cet abonnement.Tout d'abord, sachez qu'un même compte au VPN Surfshark peut être utilisé sur un nombre illimité d'appareils. Il fonctionne sur les produits Chrome, Firefox, iOS, macOS, Android, Windows, Linux et Fire TV. Autre particularité essentielle de cet abonnement, il vous permettra de profiter d'une quinzaine de bibliothèques Netflix. En gros, si jamais un film n'est disponible que dans le catalogue américain, le VPN vous y connectera et vous pourrez le visionner immédiatement. Un bon moyen de contourner ces « frontières numériques » et la censure sans bouger de son canapé.Il est presque impossible de faire le tour de tous les éléments proposés par Surfshark. Parmi les principaux, nous pouvons citer le cryptage AES 256 qui promet de sécuriser vos données pour qu'elles restent privées. De son côté, le Kill Switch coupera la connexion internet si le VPN devait s'arrêter sans prévenir. Enfin, le Whitelister permet de contourner le VPN sur certains sites (et services bancaires) et CleanWeb empêchera les logiciels malveillants ainsi que les tentatives de phishing de vous nuire.Vous l'avez compris, Surfshark a vraiment pensé à tout. Le VPN embarque une multitude de fonctionnalités pour garantir sécurité et accessibilité à ses utilisateurs. C'est le moment ou jamais d'y souscrire.