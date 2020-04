Bon plan VPN : pourquoi craquer pour cette promo CyberGhost ?

Pourquoi Clubic recommande CyberGhost VPN ?

Comme vous l'avez compris, CyberGhost met à votre disposition pour une période limitée son forfait de 3 ans à 95€, soit 2,64€/mois. Il s'agit de la meilleure offre de cette marque et une garantie « Satisfait ou Remboursé » de 45 jours est d'actualité. De plus, comme nous l'avons précisé précédemment, deux mois supplémentaires sont gratuits via cette formule. Vous pouvez régler le montant par carte bancaire, PayPal ou BitPay. Notez aussi qu'une assistance téléphonique sera à votre écoute 24/7. Passons maintenant au contenu de l'abonnement.Il vous donnera donc accès à CyberGhost et à toutes ses fonctionnalités. Vous aurez la possibilité d'utiliser votre compte sur sept appareils différents. Le VPN est compatible avec les produits Windows, macOS, iOS, Android, Fire TV, Android TV, Chrome, Firefox et Linux. La sécurité et votre anonymat en ligne sont de la partie grâce au chiffrement de l'adresse IP, aux transactions bancaires sécurisées et à une protection accrue sur les réseaux Wi-Fi publics. Avec un cryptage de niveau militaire, vos données seront constamment protégées.Mais CyberGhost ne se contente pas de garantir votre sécurité. En effet, le VPN vous permettra également d'accéder à des sites ou encore à des jeux bloqués dans votre région de résidence. C'est idéal pour profiter des différentes bibliothèques Netflix. Par exemple, un film uniquement disponible dans le catalogue américain du service de streaming sera à votre portée grâce à CyberGhost. Ainsi, vous pourrez contourner toutes les restrictions géographiques et n'importe quelle forme de censure sur le web.Il faut bien l'admettre, CyberGhost est tout simplement une valeur sûre en matière de VPN sécurisé et riche en fonctionnalités. Nous vous encourageons donc à vous emparer de cette bonne affaire avant qu'elle ne disparaisse.