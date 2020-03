Bon plan VPN : CyberGhost vous offre 2 mois avec l'abonnement à 2,64 €/mois

Pourquoi Clubic recommande CyberGhost VPN ?

À cause de la crise sanitaire liée au coronavirus, des milliards de personnes sont contraintes de limiter au maximum leurs déplacements. Dans ces conditions, difficile de ne pas céder à la tentation des films et des séries proposées par les services de streaming. Malheureusement, les plateformes de SVOD renferment des restrictions géographiques. Autrement dit, dans votre pays, vous n'avez accès qu'à une petite partie du catalogue de Netflix, Amazon Prime Video et consorts.Heureusement, il existe un moyen de contourner ces limites : le VPN. En passant par des serveurs localisés dans d'autres zones géographiques, vous pouvez ainsi accéder à la totalité des contenus disponibles dans le monde. Il vous faut donc opter pour un fournisseur doté d'une infrastructure riche et d'une qualité de service optimale...Avec CyberGhost VPN, vous disposez de près de 5 800 machines, réparties dans plus de 89 pays. Vous avez donc l'embarras du choix, sachant que l'entreprise vous accorde une bande passante illimitée et des débits élevés, quelle que soit la configuration choisie. Et il ne s'agit là qu'une des multiples raisons qui font de ce fournisseur une référence à l'heure actuelle.Car grâce à ses systèmes de sécurité et de chiffrement, CyberGhost VPN vous garantit également de protéger toutes vos activités en ligne et de préserver votre anonymat. Et la solution pourra couvrir tous vos équipements : avec un abonnement, vous pouvez connecter jusqu'à 7 appareils en même temps. L'outil est notamment disponible sur Windows, macOS, Linux, Android, ou encore iOS.L'entreprise propose plusieurs offres avec des durées d'engagement variables. Mais la plus intéressante est sans conteste celle sur 3 ans. En effet, elle ne vous reviendra qu'à 95 € au total, soit à seulement 2,64 €/mois ! Et actuellement, pour soutenir les utilisateurs confinés, CyberGhost VPN offre 2 mois supplémentaires à tous ses nouveaux clients ayant choisi cette offre. De quoi continuer à profiter d'une solution rapide et sécurisée, même une fois la crise passée.Alors que nous vivons une période compliquée avec la pandémie Coronavirus, notez que 10% du montant des ventes d'abonnement CyberGhost sont directement reversés à GlobalGiving pour le CoronaVirus Relief Fund Le but de cette initiative est d'aider à stopper la propagation du virus et d'apporter aux communautés en première ligne de cette sanitaire les ressources dont elles ont besoin pour agir rapidement et protéger les plus vulnérables.