Besoin d'un VPN ? Choisissez l'offre VPN la moins chère du marché avec Surfshark

C'est l'abonnement d'une durée de deux ans à Surfshark qui profite actuellement d'une belle ristourne. En effet, vous allez pouvoir économiser 81% sur le tarif de base. La facturation sera effectuée tous les 24 mois pour un prix de 45,12€ au lieu de 237,36€. Pour vous donner une idée, ce forfait vous reviendra à 1,88€/mois. Notez que ce forfait est intégralement remboursable pendant 30 jours. Vous aurez ensuite la possibilité de payer via carte bancaire, PayPal, Google Pay, Amazon Pay, Cryptomonnaie et bien plus encore. L'offre disparaîtra le 21 mars à minuit.La première fonctionnalité que nous allons mettre en avant grâce à Surfshark est la possibilité d'accéder à 15 bibliothèques différentes pour Netflix. Vous pourrez donc profiter du catalogue réservé aux utilisateurs des USA et de 14 autres pays. Via le Whitelister, des applications et sites web pourront contourner la connexion VPN si vous le souhaitez. Il empêchera également aux logiciels malveillants et aux tentatives de phishing de vous atteindre.Mais le véritable atout du VPN Surfshark est bien évidemment la sécurité qu'il vous procurera. Avec un seul abonnement, vous aurez la possibilité de sécuriser tous les appareils (Windows, Linux, Android, macOS, iOS, Firefox, Fire TV, Chrome) en illimité. Vous trouverez à votre disposition un kill switch qui coupera la connexion internet si le VPN venait à s'arrêter. De plus, le logiciel de cryptage embarqué est un des meilleurs du marché et votre confidentialité sera toujours optimale puisque personne n'aura accès à vos informations.Les VPN sont devenus des outils indispensables pour les utilisateurs qui naviguent régulièrement sur internet. Celui de Surfshark offre de nombreux avantages, le tout à petit prix. Vous n'avez plus une seconde à perdre !