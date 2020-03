Forfait mobile : RED, Free, B&You et Sosh, les 4 deals choc du week-end

Des forfaits sans contraintes

4 forfaits abordables pour passer un bon week-end

Place au forfait Free 50 Go à 9,99€/mois.

L'offre Sosh 50 Go à 14,99€/mois.

Le forfait B&You 60 Go à 13,99€/mois.

Faisons un rapide tour des modalités communes à ces formules que nous allons bientôt vous présenter. Tout d'abord, les forfaits en question sont sans engagement de votre part. Ensuite, un de ces abonnements verra son prix grimper au bout d'un an. Nous le préciserons bien dans les paragraphes qui vont suivre. Enfin, chaque offre est uniquement valable pour les nouveaux clients de la marque concernée et 10€ supplémentaires vous seront demandés au moment de la souscription pour recevoir la nouvelle carte SIM.Maintenant, entrons dans le vif du sujet avec les forfaits RED by SFR, Free, Sosh et B&You.Commençons tout de suite avec le forfait RED 50 Go à 12€/mois. Il vous donnera donc accès à une enveloppe internet de 50 Go en 4G avec la possibilité d'effectuer jusqu'à quatre recharges par mois de 1 Go chacune (contre 2€ à chaque fois). Les appels sont illimités vers les mobiles ainsi que les fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte et dans la limite de 3h par appel). Les SMS/MMS sont également illimités mais seulement vers l'Hexagone (dans la limite de 200 destinataires par mois). Enfin, les appels et SMS/MMS resteront illimités depuis l'Union Européenne comme les DOM. Notez que 8 Go d'internet en plus seront à votre disposition dans ces zones.Au bout d'un an, il passera à 19,99€/mois. Les appels sont illimités vers tous les mobiles comme les fixes de France métropolitaine et des DOM (hors Mayotte). Les SMS ont droit au même traitement de faveur et les MMS doivent se contenter d'être illimités vers la métropole. Vous avez accès à 50 Go d'internet en 4G+ et à 4 Go depuis l'Europe & DOM. Pour ces destinations, les appels et SMS/MMS sont toujours illimités. Le réseau FreeWifi vous sera également ouvert en France.Les appels et SMS/MMS sont bien évidemment illimités en France. Vous pourrez utiliser jusqu'à 50 Go de datas dans l'Hexagone. Si vous décidez de vous rendre en Europe ou dans les DOM, comptez sur la présence des appels et SMS/MMS illimités vers ces zones et la France. Les 8 Go d'internet mobile sont également d'actualité pour ces destinations.Lorsque vous êtes en France métropolitaine, vous pourrez appeler et envoyer des SMS en illimité vers l'Hexagone ainsi que les DOM. Les MMS le sont seulement vers la métropole. Maintenant, depuis l'Europe et les DOM, tous les éléments cités précédemment sont illimités vers ces zones et la France métropolitaine. Enfin, une enveloppe internet de 60 Go est de la partie avec 10 Go utilisables à l'étranger.Notre sélection touche à sa fin. Faites votre choix et passez un bon week-end sur Clubic.