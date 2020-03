VPN pas cher : pour son anniversaire, NordVPN offre jusqu'à 3 ans d'abonnement !

Profiter pleinement d'Internet

Un jeu 100 % gagnant

Nous vous en parlions dans notre comparatif 2020 des VPN : depuis quelques années, NordVPN connaît un véritable essor. Lancé en 2012, le service s'est petit à petit imposé comme une référence, notamment grâce à son infrastructure robuste. L'entreprise dispose en effet de 5 763 serveurs, répartis dans 58 pays. Et si vous avez du mal à faire votre choix, rassurez-vous : le bouton « Quick Connect » sélectionnera pour vous la meilleure machine.De cette façon, vous pourrez avoir accès à la totalité des contenus sur Internet, en contournant les limites géographiques associées à certains services (VOD, télévision...). De plus, NordVPN s'occupera de votre sécurité, via le recours à des protocoles reconnus (OpenVPN, IKEv2) et à un chiffrement AES 256 bits. Une protection qui couvrira jusqu'à six appareils simultanément, à l'aide d'une compatibilité avec les principaux OS du marché : Windows, macOS, Linux, Android, ou encore iOS.Au-delà de ces atouts, NordVPN souhaite convaincre les utilisateurs de s'engager dans la durée, en leur proposant un tarif avantageux. Ainsi, si vous optez pour la formule à 3 ans, vous obtiendrez une réduction de 70 % ! L'abonnement vous reviendra alors à 3,10 € par mois, soit un total de 111,82 €, à régler dès la souscription. Il faut toutefois noter que ces montants sont livrés hors taxes et qu'il faudra donc potentiellement ajouter la TVA.Mais en cette période spéciale d'anniversaire, l'entreprise a décidé de se montrer encore plus généreuse. L'opération consiste en un jeu de hasard : en vous abonnant à l'offre 3 ans, vous recevez automatiquement un cadeau, issu d'un processus aléatoire. Mais le jeu en vaut la chandelle : vous pouvez gagner un abonnement supplémentaire gratuit, d'une durée d'un mois, un an, deux ans, ou même trois ans ! Prêt(e) à tenter votre chance ?Profitez de l'anniversaire de NordVPN pour vous faire un cadeau : un VPN performant pour seulement 3,10 € par mois. Et le fournisseur abondera, en prolongeant gratuitement votre abonnement !