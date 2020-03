Bon plan CyberGhost : l'un des VPN les plus complets à prix cassé

Pourquoi Clubic recommande CyberGhost VPN ?

Disponible sur tous les supports

CyberGhost est actuellement disponible au prix de 49,5 euros par an, soit un tout petit peu plus de 4 euros par mois. Un tarif très abordable pour l'un des services VPN les plus performants actuellement. Cerise sur le gâteau, pour votre premier paiement, vous obtenez non pas 12 mais 18 mois d'utilisation pour le même prix, ce qui revient donc à payer 2,75 euros mensuels. Et vous ne prenez aucun risque à essayer la plateforme puisque vous bénéficiez d'une garantie satisfait ou remboursé pour une période de 45 jours. A noter qu'une option IP dédiée est proposée pour cinq euros par mois.CyberGhost peut être utilisé sur jusqu'à sept appareils en simultané. Idéal pour partager un compte avec la famille ou connecter tous ses appareils en continu au service. Le VPN est présent sur Windows, Linux, macOS, Android, iOS, Android TV, Fire TV, Chrome, Firefox et routeurs. L'abonnement permet d'accéder à plus de 7000 serveurs situés dans le monde entier (plus de 90 pays). La bande-passante est illimitée et la vitesse de connexion est excellente.CyberGhost n'enregistre aucun log sur ses serveurs pour une sécurité à toute épreuve. La plateforme a recours à la technologie de chiffrement AES 256 bits ainsi qu'aux protocoles OpenVPN, L2TP-IPsec et PPTP pour protéger vos données. La fonctionnalité Kill Switch donne par ailleurs la possibilité de couper la connexion à internet quand le VPN est accidentellement déconnecté.Dans notre comparatif des meilleurs services VPN du marché, la rédaction de Clubic place CyberGhost à la première position pour son interface, la rapidité et la stabilité de la connexion ainsi que la possibilité de débloquer le catalogue de plateformes de SVOD à l'étranger (accès aux contenus Netflix USA par exemple).