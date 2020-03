VPN pas cher : pourquoi craquer pour Surfshark VPN à seulement 1,79€/mois ?

Pourquoi Clubic recommande le VPN Surfshark ?

Vitesse au dessus de la moyenne

Nombre illimité d'appareils

Cryptage renforcé

Test produit : découvrez notre : découvrez notre test complet du VPN Surfshark

Un service important pour protéger ses données et surfer en toute sécurité

Découvrez le « vrai » Netflix américain en quelques clics

Quand on se balade sur le web, on consent en permanence à voir s'échapper des données personnelles qui pourraient tout à fait rester au chaud sur votre ordinateur ou sur votre smartphone. Sans le savoir, ni le vouloir, de nombreux sites aspirent votre historique de navigation ou des informations relatives à votre identité pour vous proposer de la publicité ciblée. Ces données peuvent être, en cas de piratage informatique, récupérées par des personnes malintentionnées qui n'hésiteront pas à en faire un usage frauduleux.Surfshark vous permet de mettre vos informations personnelles à l'abri en cryptant à la volée l'ensemble de ce que vous transmettez en vous connectant à un site web. Le VPN utilise un système de chiffrement AES 256, tout simplement l'un des plus efficaces pour protéger votre identité et vos informations bancaires.Une autre innovation que Surfshark propose à l'inverse de ses concurrents : un bloqueur de publicités. Si certains sites n'abusent pas de l'affichage publicitaire, certains s'en donnent à coeur joie pour vous noyer sous les annonces, quitte à dégrader votre expérience de navigation. Une fois Surshark activé sur votre PC, Mac ou smartphone, vos pages sont nettoyées et n'affichent que le contenu pour lequel vous venez.Enfin un VPN permet aussi de profiter des contenus offerts par les services de streaming dans d'autres pays plus souples sur la chronologie des médias. Connectez-vous à votre compte Netflix ou Amazon Prime Video et profitez des films et séries qui ne sont pas disponibles sur les catalogues français.Surfshark vous propose un abonnement à 1€,79/mois durant deux ans via un règlement unique de 42,96€. A ce prix là vous pouvez équiper tous les appareils de votre famille et protéger leur vie privée. Attention, l'offre n'est disponible que ce vendredi 6 mars. Demain il sera trop tard !