NordVPN : l'un des meilleurs VPN vous offre une surprise pour ses 3 ans !

Un cadeau pour chaque nouvel abonnement

Un accès total à l'ensemble du contenu sur Internet

Cette année, NordVPN souffle ses huit bougies. Et l'entreprise est bien décidée à partager son gâteau avec ses utilisateurs. Pour toute souscription d'un abonnement 3 ans, vous avez ainsi la certitude de recevoir un cadeau. Celui-ci vous sera attribué à la manière d'un jeu de hasard, mais les lots ont de quoi vous donner envie de tenter votre chance. Vous pouvez en effet être récompensé(e) d'un abonnement gratuit d'un mois, un an, deux ans, voire trois ans ! C'est par mail que la société vous informera de votre cadeau, à l'issue de votre inscription.C'est donc certainement le bon moment pour se laisser tenter par l'offre 3 ans. D'autant que cette dernière vous promet une économie de 70 % sur le tarif classique mensuel. Ici, votre abonnement vous coûtera un total de 111,82 €, soit 3,10 € par mois. Attention néanmoins : les prix communiqués sont hors taxes. Si vous êtes un particulier, vous devrez donc ajouter la TVA, dont le montant peut varier selon les pays (20 % pour la France métropolitaine).Le tarif reste toutefois abordable, à plus forte raison pour une telle qualité de service. Car NordVPN vous promet une sécurité optimale pour vos activités en ligne, notamment grâce à un système de chiffrement robuste. De plus, l'opérateur vous assure des performances maximales, via pas moins de 5 690 serveurs répartis dans 58 pays. Des chiffres qui en font une des références incontestables du marché.Et cet avantage vous offre la possibilité de contourner facilement les blocages géographiques, imposés notamment par les services de SVOD. Vous aurez donc accès à l'ensemble des catalogues de plateformes telles que Netflix ou Amazon Prime Video. Il vous suffira d'installer la solution sur vos dispositifs, y compris mobiles, puisque NordVPN est compatible avec iOS et Android. Et avec votre abonnement, vous pouvez protéger jusqu'à 6 appareils simultanément.NordVPN constitue l'une des offres les plus complètes du marché, tant d'un point de vue de la sécurité que des performances. Et avec son offre spéciale anniversaire, il va être difficile de ne pas succomber à ses attraits !