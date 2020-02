Vente privée Free avec un cadeau à partir de 19h !

Une bonne affaire à ne pas rater

Le cadeau mystère

Ainsi, Free mettra en ligne cette promotion à partir de ce jeudi 20 février aux alentours de 19h00. Elle sera accessible uniquement via Veepee.fr jusqu'au 26 février à 6h00 du matin. Comme toujours, ce site ne dévoile le contenu de ses offres qu'au moment de leur mise en ligne. Cependant, nous pouvons tout de même deviner ce que cette vente privée mettra à notre disposition.Comme cela a pu être le cas en décembre dernier, Free devrait proposer une forfait mobile à prix réduit. Il pourrait bien s'agir de l'offre 100 Go avec un engagement de 24 mois. L'opérateur a peut-être gardé une surprise encore plus grande mais il va falloir patienter pour la découvrir. Mais bien entendu, ce ne sera pas tout !En plus de l'abonnement téléphonique à prix cassé, la vente privée de Free inclura vraisemblablement un smartphone. Impossible de connaître le modèle, ni même la marque du mobile concerné. La qualité de ce dernier fera sans doute varier le prix total de cette offre. Mais une fois de plus, nous allons devoir attendre quelques minutes pour le découvrir.Bref, pensez à passer sur Veepee.fr ainsi que sur Clubic dès 19h00 pour tout savoir au sujet de cette offre Free Mobile. Elle devrait être extrêmement intéressante pour les utilisateurs à la recherche d'un forfait mobile abordable et complet.