VPN pas cher : l'abonnement CyberGhost VPN toujours disponible à prix cassé

Jusqu'à sept appareils protégés simultanément

80 % d'économie

Grâce à son interface claire et intuitive ainsi que la stabilité et la rapidité de la connexion, CyberGhost est le choix de la rédaction en matière de VPN dans notre comparatif des meilleurs VPN sur le marché.CyberGhost possède un total de 5 835 serveurs, répartis dans 90 pays. Avec un tel VPN, vous avez donc l'assurance de bénéficier du meilleur service. La solution vous aidera ainsi à contourner les restrictions géographiques associées à certaines plateformes (jeu, streaming...).Mais la solution de CyberGhost constitue également un gage de sécurité. Grâce à son chiffrement renforcé, elle protège vos données personnelles contre les regards indésirables des pirates ou des sociétés publicitaires. Vous pouvez ainsi réaliser toutes vos opérations en ligne, sans crainte d'être espionné(e) par une tierce partie.Par ailleurs, le VPN est disponible sur de nombreuses plateformes : Windows, macOS, Linux, Android, iOS... Et cela tombe bien : votre abonnement vous permet de protéger jusqu'à sept appareils en même temps ! Toute votre famille pourra donc profiter d'une sécurité optimisée.Et malgré le caractère exhaustif du service, il ne vous coûtera que 2,45 € par mois, si vous optez pour l'offre 3 ans. Cela correspond donc à un engagement dans la durée, mais qui sera récompensé par une réduction de 80 % sur le tarif classique ! Car si vous préférez opter pour une souscription uniquement sur un mois, vous devrez débourser 11,99 €. Par ailleurs, si vous choisissez l'abonnement 3 ans, CyberGhost VPN vous offrira deux mois supplémentaires.Enfin, si la durée d'engagement est susceptible de vous faire douter, sachez que vous avez néanmoins la possibilité de changer d'avis au début. Car l'offre s'accompagne d'une garantie « satisfait ou remboursé », valable 45 jours. Cela vous laisse donc du temps pour tester la solution et faire marche arrière si elle ne vous convient finalement pas.À moins de 2,50 euros par mois, vous pouvez donc protéger l'ensemble de vos activités en ligne, sur sept appareils, et débloquer les contenus inaccessibles dans votre pays. C'est le moment d'en profiter !