Pour son anniversaire, NordVPN vous offre jusqu'à 3 ans d'abonnement !

Bon anniversaire NordVPN !

Surfez en toute sécurité

NordVPN lance une opération spéciale pour célébrer ses huit ans. En premier lieu, elle vous permet de bénéficier d'un abonnement au meilleur prix, moyennant un engagement sur 3 ans. Dans ce cas, le service ne vous coûtera que 3,10 € par mois, soit une économie de 70% par rapport au tarif classique mensuel. Soyez néanmoins vigilant(e) : le prix indiqué est en réalité hors taxes. Pour un particulier en France métropolitaine, par exemple, il faudra ajouter 20% de TVA, ce qui revient alors à environ 3,70 €/mois.Mais au-delà de cette réduction avantageuse, NordVPN offre également un cadeau à ses nouveaux clients, en l'occurrence un abonnement supplémentaire gratuit. Celui-ci peut être d'un mois, un an, deux ans ou trois ans. Il s'agit d'un jeu de hasard : à votre inscription, le fournisseur vous indiquera quel lot vous avez remporté. Tout ce que vous avez à faire est donc de souscrire un abonnement de 3 ans et de croiser les doigts !Quelle que soit la durée, le cadeau sera des plus appréciables, puisqu'il vous permettra de bénéficier plus longtemps des 5 645 serveurs de l'entreprise, répartis dans le monde entier. Des machines qui serviront notamment à sécuriser vos données personnelles lorsque vous naviguerez sur Internet. Cela vous protégera à la fois des individus malveillants et des trackers publicitaires.Par ailleurs, le VPN vous sera aussi utile pour contourner les restrictions géographiques associées à certains services en ligne. C'est notamment le cas des plateformes de streaming, qui limitent la diffusion de contenus à quelques pays. Avec NordVPN, vous n'aurez plus à vous soucier de cette contrainte. De plus, c'est l'algorithme intelligent de la solution qui choisira pour vous le meilleur serveur à utiliser, vous assurant ainsi le meilleur débit.Pour son huitième anniversaire, NordVPN a décidé de faire plaisir à ses nouveaux clients, avec jusqu'à 3 ans d'abonnement offerts ! Alors dépêchez-vous d'en profiter : l'opération s'achève ce soir !