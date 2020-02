VPN pas cher : Surfshark VPN lance une offre à 1,79€/mois

1,79 euro le mois pendant 2 ans

Un bloqueur de pub intégré

L'offre promotionnelle concerne le plan de 2 ans, proposé à 42,96 euros, soit 1,79 euro mensuel. Cela constitue une réduction de 82% par rapport au prix standard. Il existe aussi la possibilité de souscrire à un plan annuel ou mensuel, mais le tarif est alors bien moins intéressant. Si vous n'êtes pas satisfait du service, vous pouvez résilier et exiger un remboursement sous 30 jours sans avoir à justifier votre demande.Surfshark se distingue en ajoutant à son offre des fonctionnalités pas souvent présentes chez la concurrence. L'abonnement inclut un bloqueur de publicités, trackers et logiciels malveillants. Il propose également un whitelister permettant d'autoriser des applications ou des sites web à contourner la connexion au VPN . Une option très pratique avec les services bancaires, qui ont tendance à bloquer les comptes lorsqu'ils détectent une connexion depuis un pays inhabituel. Autre point fort : l'utilisation duV VPN sur un nombre d'appareils illimités avec un seul compte, là où d'autres limitent à quelques devices.L'application est disponible sur Windows, Linux, macOS, Android, iOS, Chrome et Firefox. Elle laisse la possibilité de se connecter à un serveur au choix parmi une liste de plus de 1000 situés dans plus de 61 pays. Les débits sont bons et la bande-passante illimitée. Pour sécuriser votre navigation sur internet ou accéder à des contenus indisponibles normalement, Surfshark est la solution parfaite.N'oubliez pas que Clubic vous propose aussi un comparatif des meilleurs VPN du marché afin que vous puissiez choisir celui qui correspond le mieux à vos besoins.