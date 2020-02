CyberGhost VPN prolonge son offre spéciale à 2,45€/mois

Promotion sur l'abonnement CyberGhost

Un VPN des plus complets

Grâce à son interface claire et intuitive ainsi que la stabilité et la rapidité de la connexion, CyberGhost est le choix de la rédaction en matière de VPN dans notre comparatif des meilleurs services disponibles sur le marché 2,45€ par mois, c'est le (petit) prix auquel est proposé CyberGhost en ce moment si vous optez pour l'abonnement d'une durée de 3 ans à 88 euros, avec en bonus deux mois supplémentaires offerts. Vous pouvez également opter pour un forfait sur une durée plus courte (2 ans, 1 an ou 1 mois), mais le tarif au mois pour ces offres est bien entendu plus élevé. Vous bénéficiez d'une garantie satisfait ou remboursé pour une période 45 jours. Pour 5 euros supplémentaires par mois, vous pouvez souscrire une option IP dédiée.CyberGhost permet de naviguer sur internet tout en protégeant ses données personnelles grâce à des technologies de chiffrement avancées. Le fait de pouvoir changer de localisation grâce aux plus de 6249 serveurs répartis dans plus de 90 pays permet aussi d'accéder à des contenus dont l'accès est limité suivant sa position géographique. On peut ainsi regarder la TV française depuis l'étranger ou profiter du catalogue Netflix US depuis la France.Une application est disponible pour toutes les principales plateformes : Windows, Linux, macOS, Android, iOS, Android TV, Fire TV, Chrome et Firefox. De plus, vous pouvez utiliser CyberGhost sur sept appareils en simultané via un unique compte. Vous pouvez donc partager un abonnement entre les membres de la famille ou bien l'utiliser vous-même sur smartphone, PC, TV ou autre à la fois. Le service offre des débits élevés ainsi qu'une bande-passante illimitée.