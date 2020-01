Soldes VPN : profitez de deux offres sur les meilleurs VPN chez CyberGhost et ZenMate

CyberGhost VPN en promo

ZenMate VPN casse les prix !

L'utilisation d'un VPN devient de plus en plus intéressante de nos jours. Ce genre de service permet de protéger son anonymat et ses données personnelles lorsque l'on navigue sur le web, et ce n'est pas du luxe avec toutes ces affaires liée à la vie privée sur internet. De plus, un VPN permet de changer sa localisation géographique et ainsi accéder à des contenus restreints géographiquement : la télévision française quand on est à l'étranger ou le catalogue Netflix américain par exemple. Alors aux prix des plateformes que nous vous présentons aujourd'hui, il n'y a pas de raison de s'en priver.L'un des plus connus, et la solution recommandée par Clubic dans notre comparatif des meilleurs VPN . Une offre spéciale est actuellement disponible : 88€ pour trois années d'abonnement, soit 2,45€ par mois. Vous ne prenez pas de risque à souscrire si le service ne vous convient pas, vous bénéficiez d'une garantie satisfait ou remboursé pour une période de 45 jours.Avec CyberGhost, vous pouvez accéder en bande passante illimitée et haut débit à plus de 5900 serveurs situés dans 90 pays. L'abonnement permet des connexions simultanées à la plateforme sur un maximum de 7 appareils. Le service est compatible Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Chrome, Firefox, Android TV, Amazon FireStick et routeurs. Le VPN repose sur la technologie de chiffrage AES 256 bits et les protocoles OpenVPN, L2TP-IPsec et PPTP pour la sécurité des utilisateurs.ZenMate est une alternative moins chère mais pas moins intéressante. Pour 59€, vous obtenez trois années entières d'utilisation au service. Ce qui revient à seulement 1,75€ par mois. Si vous n'êtes pas satisfait de la plateforme, vous pouvez exiger une résiliation et un remboursement dans les 30 jours. Pour ceux qui ne font pas confiance aux VPN hors Europe, il est à noter que ZenMate est allemand.Ce service VPN offre un accès illimité et à bonne vitesse à des milliers de serveurs répartis dans plus de 35 pays. Un compte utilisateur peut être exploité en même temps sur cinq appareils différents, vous pouvez ainsi partager le même abonnement avec vos proches. Une application est disponible sur quasiment tous les supports : Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Chrome, Firefox, Opera et OpenVPN. La société insiste sur sa stricte politique de non-archivage des données.Vous avez désormais les clés en main pour faite votre choix et sélectionner le VPN qui correspond le mieux à vos besoins !